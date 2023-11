Cerezo sobre el caso Negreira: "Me parece una guarrada y una cerdada..."

El Atlético de Madrid está viviendo momentos de tranquilidad y más tras ganar en la misma semana 6-0 al Celtic y 3-1 al Villarreal. Por eso, no parece raro ver a Simeone y Enrique Cerezo dando entrevistas. Uno en la SER y el otro en la Cadena Cope. Cerezo, eso sí, fue más contundente, a su manera, con el caso Negreira y el Barcelona.

"Me parece una guarrada y una cerdada si han pagado a algún árbitro para mediar en un partido. Si me invitan, yo no tengo por qué no ir. Yo iré a ver el partido como he ido siempre como presidente y como vicepresidente del Atlético de Madrid", comentó el mandatario colchonero.

También habló Cerezo sobre la renovación de Simeone y si Griezmann está en camino de hacerlo: "Cobra lo que cobra porque se lo ha ganado. Nunca pensé que Simeone se iba a ir del Atlético de Madrid, ni el año pasado. Estará aquí hasta que el quiera. Griezmann también termina contrato en el 2027, ¿no? Fíjate cuánto le queda de contrato. El señor Simeone estará hasta que él quiera y Griezmann exactamente lo mismo".

Sobre la Superliga, Cerezo habló de la justicia para dirimir el futuro de la posible competición: "La Superliga está en unos tribunales y cuando se decida algo que cada uno haga lo que quiera. Todos queremos tener más ingresos para poder tener mejores jugadores y mejores instalaciones"