Luis De la Fuente se defiende por la lesión de Gavi: "Ha sido un accidente"

"El peor día de mi carrera". Así describió Luis De la Fuente el día de ayer tras la lesión de rodilla de Gavi que, según las primeras exploraciones, parece que dejará al jugador del Barcelona fuera de los campos varios meses. Todo por un partido ante Georgia con España ya clasificada para la Eurocopa. 3-1 fue el marcador.

"El dice que no ha sido por un golpe, ha sido por un control que ha pisado mal y se le ha ido la rodilla. Gavi estaba perfecto para jugar el partido. Ha sido una desgracia. Gavi estaba roto y destrozado y no pensaba que esto le podía pasar a él, que nos creemos invulnerables", comentó Luis sobre el modo de la lesión.

En Barcelona acusan al seleccionador de no rotar: "Ni pienso en la Eurocopa con todo lo que significa ni en nada que se le parezca. Sólo pienso en la salud del futbolista. Sólo me inquieta y me preocupa eso. A ver las pruebas mañana, pero es improbable que sea algo menos grave de lo que parece".

De la Fuente repitió en varias ocasiones que todo había sido un accidente: "Ha sido un accidente. Venía de descansar por tarjetas la última jornada. La verdad es que esto le podría haber pasado a cualquier otro. Estamos en noviembre, que apenas hemos llegado a la mitad de la temporada. Esto son accidentes que tienen más repercusión cuando le pasa a jugadores como Gavi o Vinicius. En el fútbol hay un riesgo incontrolable y son las lesiones".