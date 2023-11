Los héroes del 12-1 recuerdan la mágica noche del Villamarín y homenajean a José Ángel de la Casa

Emotiva tarde en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde este jueves, a un mes de cumplirse el cuadragésimo aniversario, se han reunido algunos de los protagonistas que disputaron el histórico partido en el que la selección española goleó a Malta por 12-1 para lograr la clasificación para la Eurocopa de Francia’84.

Así, jugadores como Paco Buyo, Andoni Zubizarreta, Juan Señor, Lobo Carrasco, Manu Sarabia, Víctor Muñoz, Andoni Goikoetxea y Paco Güerri han recordado aquella mágica noche del 21 de diciembre de 1983 en el estadio Benito Villamarín junto al periodista que narró el partido para Televisión Española (TVE), José Ángel de la Casa, dentro de la ‘I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo: ayer, hoy y siempre’, un evento organizado por G2O Publisport y que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y de empresas como Renfe y Unicaja Banco.

De la Casa ha sido el gran homenajeado en este emotivo acto, que comenzaba con la lectura de una semblanza sobre el veterano periodista de Los Cerralbos (Toledo) a cargo del presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Julián Redondo. "Ha cubierto siete Juegos Olímpicos, seis Mundiales y 240 partidos con la selección. Ése es José Ángel de la Casa, el personaje que sabe mucho de fútbol, de atletismo, de cultura y de la vida. José Ángel, el del gol de Señor y todo lo demás", dijo Redondo, quien además anunció que la asociación que preside ha solicitado al presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo para José Ángel de la Casa. Junto al futbolista y el narrador se encontraban periodistas como Roberto Gómez, Jesús Álvarez, Luis Carlos Peris, José Antonio Sánchez Araujo y el director del diario Sport, Joan Vehils, en un acto conducido por los presentadores de TVE Paco Grande y Marcos López.

Hablan los jugadores

Juan Señor, autor del duodécimo gol que daba a España la clasificación para la Eurocopa, se muestra orgulloso de su gol y de que "cuarenta años después se recuerde como un gol histórico", aunque "ese gol no tendría sentido sin los once goles anteriores. Nos miramos entre nosotros, cada uno creía en el otro".

Manu Sarabia dijo que "el planteamiento era muy claro: había que meter goles y crear las máximas oportunidades posibles. ¡Quién iba a pensar que Malta nos iba a hacer algún gol para ponerle todavía más picante al tema! Teníamos que generar las suficientes ocasiones para meter once goles: si estábamos acertados lo íbamos a conseguir y al final es lo que ocurrió". "Ahora los más jóvenes estáis acostumbrados que España ha sido campeona del mundo y de Europa, pero antes no era así. España no se clasificaba casi nunca para Mundiales o Eurocopas, y el partido de Malta fue un punto de inflexión, el partido en el que el fútbol español empieza a creer que somos capaces de ganar a cualquiera", añadió.

Lobo Carrasco, que comenzó pidiendo un aplauso para los fallecidos Miguel Muñoz, ‘Pichón’ Marcos Alonso y Jorge Guillén, mostró un dibujo táctico de España contra los malteses. "Como integrante de la proeza sólo os diré que cuando se crea esa fuerza, todo resulta imparable. Es como el primer beso, que no se olvida nunca. Cuando hacemos el quinto, sexto y séptimo goles se desató el delirio, pero si hubiésemos tenido que marcar 14 goles, los hubiésemos marcado. Nos sentimos la mejor selección de todos los tiempos y no fuimos conscientes de la hazaña hasta que no llegamos a Barcelona", añadió.

Entre los más escépticos se encontraba Andoni Zubizarreta, suplente aquella noche en el Benito Villamarín. "Yo llegaba de la sub-21, tenía 22 años, llegaba allí y veía un ambiente muy optimista. Estudiaba química y necesitábamos marcar 11 goles en 90 minutos, el algoritmo decía que no. Uno mantiene una posición realista, pero luego la dinámica de lo que va pasando te dice lo contrario", dijo el exguardameta del Athletic Club, del Valencia CF y del FC Barcelona, que vivió el partido en el banquillo junto a Paco Güerri. "Meter 12 goles es muy difícil y mucho más aún cuando ellos nos han metido uno y después de haber fallado un penalti. Pero teníamos una gran selección y ya luego todo era posible", dijo el excentrocampista aragonés.

El portero del España-Malta fue Paco Buyo, que aquel día debutaba con la selección: "Feliz por del debut, pero también viví un momento amargo por el gol de Malta. Fue uno de los momentos más complicados porque se nos vino la euforia abajo". Por su parte, Andoni Goikoetxea destaca el partido como "una auténtica barbaridad" y agradece que "gente que tiene 18 años este aquí aguantando lo que dicen unos tíos sobre una proeza en la que no creía ni Dios".

De la Casa: "En la segunda parte todo fue una lanzadera" También tuvo unas palabras José Ángel de la Casa: "Yo creía que era posible, aunque también mi optimismo fue creciendo conforme avanzaba el partido. Veía a los jugadores convencidos de que se podía y a los siete minutos de la segunda parte, cuando se mete el séptimo, todo fue una lanzadera".

El encuentro lo vivió in situ en el Benito Villamarín el periodista Luis Carlos Peris, el descubridor de la figura del portero maltés John Bonello. Peris dijo que "el partido nació de nalgas, pero fue un niño precioso el que nació". Tanto él como Sánchez Araujo dejaron algunas anécdotas a los presentes y este último destacó que los futbolistas comieron "huevos fritos con pimentón" y que "los dietistas los hubieran descalificado".

Jesús Álvarez también estaba en Sevilla aquel 21 de diciembre de 1983: "Veníamos de una situación difícil porque el Mundial de 1982 había sido un fracaso a nivel deportivo y 1983 fue un annus horribilis, con más asesinatos de ETA y muchas tragedias, así que la clasificación para la Eurocopa fue una bendición".

Roberto Gómez, que define el España-Malta como "uno de los partidos de mi vida", ha desvelado cuál fue la prima que recibieron los jugadores de la selección por lograr la clasificación para la Eurocopa de Francia’84: un Rolex de tamaño mujer para cada uno de los futbolistas.

Joan Vehils, por su parte, recordaba que el día del España-Malta "tenía 18 años". "Colaboraba con Don Balón. Vi el partido con mi padre, que apagó la tele cuando Señor falló el penalti" en los primeros minutos del encuentro, destacó el director del diario Sport en un emotivo acto que concluyó con la proyección en el Estadio La Cartuja de un avance del programa ‘Conexión Vintage’ que se emitirá el próximo 21 de diciembre, día en el que se emitirá íntegro el partido España-Malta en Televisión Española (TVE), con una programación especial en homenaje a los protagonistas del 12-1, muchos de ellos presentes hoy en el Estadio La Cartuja, dentro de la ‘I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo: ayer, hoy y siempre’, y por supuesto también a José Ángel de la Casa.