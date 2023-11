Laporta y Xavi estallan contra los arbitrajes

El FC Barcelona sigue arremetiendo contra los arbitrajes esta temporada a través de dos de sus pesos pesados, el presidente Joan Laporta y el técnico Xavi Hernández. Escuece en el barcelonismo el empate del pasado sábado en Vallecas frente al Rayo (1-1), donde, según Xavi, el árbitro Munuera Montero no señaló fuera de juego en el gol de Unai López (minuto 39), que suponía el 1-0 provisional, y dejó sin sancionar un posible penalti del Pacha Espino a Raphinha, ya en el tiempo de descuento (m.94), después de que Florian Lejeune marcara en propia meta el definitivo 1-1.

Un golpeo EXTRAORDINARIO ✨ Un disparo de libro que suma a su hemeroteca 🔥 El golazo de @unai10lopez con el que todo niño sueña 😮 El golazo con el que abrió la lata ante el FC Barcelona y con el que vibró Vallecas ⚡#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/N6HTIa4e70 — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

La acción entre Raphinha y el 'Pacha' Espino por la que el FC Barcelona pidió penalti en Vallecas#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/e7o8I8T2Cw — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

Laporta califica de "penalti como una catedral" la acción sobre Raphinha. "Creo que todos coincidimos en que fue un penalti como una catedral. Y el de Lewandowski, también. Eran dos penaltis clarísimos. Nosotros a intentar ganar, es nuestro tema. Lo otro ya es agua pasada. Estamos en la pomada y vamos a por todo", aseguró presidente a los medios a la salida de un acto a la presentación de los actos futbolísticos de La Marató de TV3.

‼️Laporta sobre los penaltis en Vallecas "Penalti como una catedral" El de Raphinha: "Creo que todos coincidimos que fue un penalti como una catedral" "El de Lewandowski, también" "Para mí dos penaltis clarísimos" "Nosotros a intentar ganar, lo otro es agua pasada"#fcblive pic.twitter.com/OyXdsqLFwD — Víctor Navarro (@victor_nahe) November 27, 2023

Además, el presidente barcelonista ha dicho que la Directiva apoya a Xavi Hernández pese a los últimos resultados y juego irregular del equipo. "Cerramos filas con el entrenador y su cuerpo técnico. Para nosotros es un orgullo tener a un entrenador como Xavi, siempre lo hemos dicho", recalcaba Laporta sobre el técnico de Tarrasa, que este lunes, en la previa del partido de Champions contra el Oporto en el Estadio Olímpico Lluís Companys, destacaba que el Barça no está teniendo "suerte" con los arbitrajes esta temporada.

"Es una evidencia que llegaríamos mucho más tranquilos (en la clasificación) si hubiéramos tenido más suerte con los arbitrajes", ha dicho Xavi, quien no obstante insiste en que el Barça debe "jugar mejor". "No es una excusa porque luego me decís que me protejo en las excusas; no, tenemos que jugar mejor. Ahora bien, que nos han perjudicado errores arbitrales, también. Hasta ahora no hemos tenido suerte", apuntó el técnico culé en la previa del duelo frente al Oporto.