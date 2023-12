Griezmann explica por qué Joao Félix no triunfó en el Atlético de Simeone

Previa del Barcelona-Atlético de Madrid del domingo a las 21:00 horas con Antoine Griezmann como uno de los protagonistas. El francés pasó por los micrófonos de Movistar en la previa del choque en el que los mayores morbos están, aparte de en el resultado, que es lo más importante, en exjugadores de ambos equipos como el propio Griezmann, Joao Félix o Memphis Depay.

A Griezmann se le pudo ver convencido de las posibilidades del Atlético de Madrid y se ha marcado como reto ganar un título: "Tengo ganas de ganar una Liga y hay que hacer todo lo posible".

𝐆𝐫𝐢𝐞𝐳𝐦𝐚𝐧𝐧, con @sguasch: "¿Joao Félix? Había momentos que lo hacía muy bien, pero hay que ser constante e igual se cansó...". #DeportePlus pic.twitter.com/41kFDKAA7r — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2023

Sobre Joao Félix, Griezmann tiene claro por qué no triunfó en Madrid: "Al final cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de dejarle una salida".

Por otro lado, Antoine confirmó que su carrera en Europa la quiere terminar en el Atlético: "Quiero acabar mi carrera en Europa en el Atleti, es algo que tengo claro".