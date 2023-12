¿Se iría Ancelotti a Arabia por 500 millones? "Ni reservo el vuelo, me iría andando"

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios en rueda de prensa antes de jugar ante el Betis en el Benito Villamarín. Un partido con varios focos de atención, uno de ellos el retorno de Isco o mejor dicho, el volver a verse las caras con el ahora jugador verdiblanco, antes futbolista del Real Madrid. Además le han preguntado a Carlo Ancelotti por Jon Rahm y por el contrato que ha firmado con Arabia.

¿Se iría a Arabia?

"A pie me iría por 500 millones, no necesito vuelo. Iría andando... Es broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, y cambiará. No me sorprendo de nadie. Rahm es muy bueno, no sé mucho de golf, pero me parece que es el mejor de todos"

No le han llamado de Arabia

"No me han llamado, yo vivo el presente, que es muy bonito. Tengo otros objetivos e ideas, nunca he pensado en el dinero, crecí en una familia en la que el dinero no era importante. Tengo dinero, pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien, aquí me encuentro bien y ojalá me siga encontrando bien aquí"

Mbappé o Brasil, posibles preguntas

"Te has equivocado por los dos lados. No hablo ni de mi futuro ni de lo otro"

Isco brilla con el Betis

"Le he visto, está jugando muy bien, estoy muy contento por él, aporta algo al fútbol. Ha pasado momentos complicados, pero ha salido. Tenemos que controlarle bien".

Elegir entre Kepa o Lunin

"Kepa ha vuelto, está bien, tenemos dos porteros de confianza, mañana elegiré a uno de los dos. Hay competencia, Lunin lo ha hecho muy bien, pero es una decisión que tomaré mañana".