Rubiales acusa a Pedro Sánchez de usar a Jenni Hermoso para no hablar de la amnistía

Luis Rubiales ha vuelto. Aunque no se sabe muy bien si alguna vez se fue. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido entrevistado en el canal de Youtube de Alvise Pérez y el exjugador y directivo ha vuelto a denominarse como "víctima" de toda la situación que se generó en torno al "piquito" con Jenni Hermoso.

"Mi caso durante dos o tres meses es altamente explicable para justificar que se hablara poco de otras cosas. Se habló mucho de lo mío y muy poco de otras cosas mucho más importantes", comenta Rubiales en la entrevista señalando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Ahí no quedó la cosa ya que Rubiales ha opinado de la amnistía con más detalle: "Para mí es un golpe a la separación de poderes. Por lo tanto, un estado demócrata que tiene su base en la separación de poderes no se puede permitir el lujo que por invertir o no a un determinado presidente... ir contra su propio país. Lo lamentamos todos los españoles, muchos votantes de izquierdas no entienden esto".

Rubiales, natural de Motril, mantiene además que todo fue un chantaje y una venganza: "Hemos estado muy solos por un chantaje que hemos sufrido de determinadas futbolistas, que me dijeron que echase a Vilda. Quien haya dicho que no pidieron la cabeza de Vilda... me lo pidieron a mí directamente en una conversación. Querían su cabeza y como yo no se la di, y con Jorge hemos sido campeonas del Mundo, pues vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron, con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales. Hay personas que son malas, otras que son cobardes y otras a las que no se les puede exigir porque llevan poco tiempo. Cuando dicen que hay que hacer cambios estructurales, lo digan ellas o algún politico... mienten".