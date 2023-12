Xavi exige a los medios de comunicación que... ¡Apoyen al Barcelona!

Después de decir hace semanas que los jugadores del Barcelona estaban jugando mal por culpa de las críticas de la prensa, Xavi Hernández ha dicho en la previa de su duelo ante el Valencia en Mestalla que los medios afines al club deben apoyarles pase lo que pase. Es la última ocurrencia de la mente de Xavi, que siempre deja titulares que sorprenden a propios y extraños.

"Nos pasó el año pasado, se repite le presión. El año pasado en octubre lo queríamos mandar todo a la nada y fue una temporada de notable. Hace cinco meses estábamos en una rúa... y en la primera curva de esta temporada vuelve a pasar lo del año pasado. Los barcelonistas nos deberíamos unir", comentó Xavi en plena rueda de prensa.

Xavi además criticó a los propios medios: "Los adjetivos los ponéis vosotros. Se está contando una irrealidad. Se está generando una tensión que nos es necesaria. Estamos en la carrera para ganar cuatro títulos".

Xavi: "Es una irrealidad lo que se está contando, los que son afines al Barça en la primera curva no nos pueden dejar de la mano" pic.twitter.com/YAAhPGkmOc — GOAL España (@GoalEspana) December 15, 2023

El técnico culé que, por supuesto, se niega a dimitir: "No, no... en todo caso cuando acaben las temporadas, miras cómo estás, qué se ha ganado. Pero yo estoy positivo, ilusionado, podemos hacer una gran temporada, está todo en juego. Es momento de ser coherentes, estar calmados. Creo más que nunca en el proyecto, en los jugadores. Hay una unión con Deco, Laporta, Yuste. Hoy ha venido Yuste, ayer estuve con Deco en la cena...Estamos a mitad de camino de hacer un gran Barça. Me extraña que a la primera curva la gente se baje del barco. Hemos de estar todos unidos. Los medios de comunicación no están unidos. Es la segunda vez con una mala curva y hemos de creer más que nunca en los jugadores, proyectos, Deco, Yuste, Laporta... aquí siempre saltan las alarmas cuando las cosas no van bien. Pero estamos a mitad de temporada. No aprendemos. El año pasado íbamos peor e hicimos una temporada notable. ¿Por qué no podemos hace una excelente? Esta es mi realidad y no cambiará. Me extraña que los culés no nos unamos en los momentos complicados".