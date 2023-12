Luis Enrique dice que no es novio de Mbappé porque "él no quiere"

Luis Enrique vuelve a tirar de su particular sentido del humor para hablar de un tema polémico. Esta vez le tocó torear las preguntas sobre su presunta mala relación con su estrella, Kylian Mbappé. El asturiano ha quitado hierro al asunto en rueda de prensa.

"Como siempre, una relación perfecta. No somos novios, pero es casi porque él no quiere. No sé por qué me hacen esta pregunta, estoy muy unido a la mayoría de mis jugadores. Con Kylian siempre hemos estado muy unidos. Siempre hace bromas y se ríe. A mí también me gusta reírme. Tenemos muy buena relación con el resto de los jugadores. Espero verle el mayor tiempo posible en el PSG", sentenció Luis Enrique.

Además, el exseleccionador español valoró el sorteo de la Champions que les enfrentará en octavos a la Real Sociedad: "Estoy muy contento porque volvemos a España. Volver a casa siempre es bueno, es una región de España que me gusta mucho porque está cerca de mi ciudad, Gijón. Acabó primero de grupo, con muy buenos resultados, un muy buen entrenador y muy buenos jugadores".

El asturiano también hizo balance de lo que lleva de técnico en el Parque de los Príncipes: "Todavía estamos al principio de nuestra etapa como equipo. Estoy más que satisfecho con el inicio de temporada y los resultados. El hecho de que nos haya tocado un grupo tan difícil en la Champions nos ha dado buenas sensaciones. Somos líderes en liga y ésa es la posición que nos gustaría ocupar a lo largo de la temporada".