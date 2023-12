Ancelotti saca los colores a los que "montan un lío" con Bellingham y los árbitros

Carlo Ancelotti no tiene pelos en la lengua y si tiene que retratar a los periodistas, a algunos, lo hace. Hoy por ejemplo en la previa del partido del Real Madrid ante el Deportivo Alavés, Carlo ha dicho, entre otras cosas, que la campaña montada sobre Bellingham y lo que le dijo el colegiado el otro día ante el Villarreal, le parece una cosa sin importancia.

Campaña sobre Bellingham

"No me parece nada... Montar todo esto por un gesto de un árbitro, no me parece nada. No ha sido una falta de respeto. No me parece nada grave el gesto, ni una falta de respeto. El árbitro tiene que evitar ese tipo de cosas, pero también los árbitros se calientan, pero no me parece grave"

Tchouameni de central

"A Tchouaméni no le gusta jugar de central como a Camavinga no le gusta jugar de lateral. Él está convencido de que si hay emergencia jugará de central"

Fichar un central

"Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo para hacerlo porque el mercado acaba el 31 y vamos a buscar la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa"

Lesiones de rodilla

"La lesión de cruzado es una lesión impredecible. En esta temporada han tenido lesiones de cruzado que no tenían problemas en la rodilla. Es algo que no se puede controlar. Es distinto a la lesión muscular"

Escuchar los audios del VAR

"Es un pequeño detalle bastante curioso, pero nada más. A mí no me importa lo que los árbitros hablan durante el partido. Les deseo lo mejor y que se equivoquen lo menos posible o por lo menos, menos que 2023".