El emotivo recuerdo de Camacho a Amancio: "Es una injusticia que no le dieran al menos un Balón de Oro"

José Antonio Camacho lo tiene claro: es una "injusticia" que ni Andrés Iniesta ni Amancio Amaro hayan ganado el Balón de Oro. Así lo ha dicho el que fuera jugador del Real Madrid y seleccionador español durante los Desayunos Deportivos de Europa Press, junto a Paco Buyo y Juan Señor, en un acto celebrado en Madrid con motivo del cuadragésimo aniversario —este jueves 21 de diciembre— de la histórica goleada que la selección española endosó a Malta (12-1) en el estadio Benito Villamarín.

Es el emotivo homenaje que el de Cieza (Murcia) ha dedicado a quien fuera su mentor e ídolo en el Real Madrid, un Amancio Amaro que, además de gran leyenda del club blanco, también fue contertulio del programa Fútbol es Radio en esta casa, durante un acto cuya presentación ha corrido a cargo del secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal.

Aquel 12-1 a Malta es el partido que, según Camacho, "más recuerda todo el mundo", pese a que España "ha ganado títulos importantes" como un Mundial (2010) y tres Eurocopas (1964, 2008 y 2012), porque "fue la primera piedra para lo que vino después".

Camacho, que fue capitán de España en aquel partido contra los malteses, ha confesado que aquel 21 de diciembre de 1983 tenían "todo el optimismo" para lograr la gesta de ganar por 11 goles de diferencia, empresa necesaria para poder clasificarse para la fase final de la Eurocopa de Francia’84, donde el equipo dirigido por Miguel Muñoz cayó en la final contra los bleus.

"Teníamos una ilusión enorme, pero no éramos tontos y teníamos que ver dónde podíamos llegar. Fallamos un penalti al empezar y al descanso íbamos 3-1, los ánimos no eran los mismos y como capitán tenía que intentar decirles a los compañeros que había que quedar lo mejor posible", advirtió Camacho.

"Pero cuando íbamos por el séptimo en la segunda parte unificamos todo y sabíamos entonces que pasábamos pasara lo que pasara, si hubiésemos tenido que meter tres más los habríamos metido. Es algo que te queda en la memoria, yo no suelo ver partidos repetidos y cuando oyes ese gol de Señor eres uno más. Yo recibo peticiones todos los años para recordar esta gesta", añadió el exseleccionador, quien al igual que Buyo y Señor también tuvo un emotivo recuerdo para José Ángel de la Casa, el periodista que narró la goleada a Malta en Televisión Española (TVE).

José María Arrabal, Juan Señor, José Antonio Camacho, Paco Buyo y Gaspar Díez. | Europa Press

"España siempre ha tenido buenos equipos", recuerda Camacho. "En el Mundial de México teníamos un gran equipo y podíamos haber ganado la Eurocopa del 84 si hubiese habido VAR. Luego llego esa generación que cogió confianza y cambió la manera", apuntó.

"Sacó una sonrisa a millones de españoles"

"El 12-1 fue un acto de fe, un partido que sirvió para sacar una sonrisa a millones españoles en un año tan convulso", ha dicho Juan Señor, refiriéndose a un 1983 marcado por tragedias como el accidente aéreo de Avianca, la riada de Bilbao o el incendio de la discoteca Alcalá 20.

"Soy más amigo de las causalidades que de las casualidades. Compartí con mis compañeros una fe absoluta en que íbamos a dejarnos el alma y que por ocasiones no iba a quedar. Alguno dice que en mi gol hubo un momento de silencio, pero estás en una especie de nube. Fue una emoción enorme, no lo llamaría silencio, fue un estado de júbilo que no se aprecia y por el que te dejas llevar", admitió.

Por su parte, Paco Buyo ha reconocido que "jugué poco con la selección", aunque ha querido hacer hincapié en que "estuve en el partido más importante", en referencia al 12-1. El gallego recuerda que encajó un gol en el único tiro a puerta de los malteses. "Todos estaban mirándome, fue momento duro", confesó. "Si te paras a pensar que has fallado, malo, lo primero es reponerse lo más rápido posible", advirtió el exguardameta.

El exportero del Sevilla y el Real Madrid advirtió que los malteses trataron de perder tiempo, "pero que sólo podían cuando la tenía su portero". Además, se colocó en el campo "a muchos chavales para que la pelota estuviese rápido en juego y que ellos no se colocasen". "No eran profesionales y físicamente en la segunda parte sabíamos que bajarían. También era un día de invierno, el campo estaba pesado y eso condicionó al rival", detalló el coruñés. El de Betanzos habló de la figura de Miguel Muñoz. "Tuve la fortuna de tenerle en dos etapas de mi carrera, en el Sevilla y en la selección, era una persona entrañable", indicó.

Además, los pasados días 22 y 23 de noviembre se celebró en Sevilla la I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo, donde se reencontraron con varios los protagonistas del 12-1 a Malta, en un momento que quedó inmortalizando en una foto junto al periodista José Ángel de la Casa ese momento en el Benito Villamarín. "Siempre que nos reencontramos es una alegría enorme, nos trasladamos en esa máquina del tiempo y en ese estadio que fue importantísimo para nuestras vidas", subrayó Paco Buyo.