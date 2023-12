Tremendo enfado de Luis García: zarandea a un miembro de su cuerpo técnico

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, expresó tras perder ante el Real Madrid en el descuento (0-1) que lo que ocurrió en el partido "no puede ser más doloroso y no puede pasar". El madrileño interpretó en rueda de prensa que su equipo estuvo bien ante once jugadores y destacó que leyeron "muy bien su manera de jugar". Además dejó una curiosa escena en el banquillo donde zarandeó a uno de sus ayudantes.

Así fue la escena:

LA IMAGEN, CAPTADA POR LAS CÁMARAS DE DAZN, ES BRUTAL 😯 El tremendo enfado de Luis García después del gol de Lucas Vázquez en el minuto 92 🤬😡#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Sbr7OEKmJ6 — DAZN España (@DAZN_ES) December 21, 2023

Y así fue la explicación que dio Luis García al gol encajado:

El Luis García más sincero después de perder en el descuento contra el Real Madrid 💭 "Llegas al minuto 90... Tienes que meter el balón allí. Y SE ACABA" #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/ZBXPCSH7RH — DAZN España (@DAZN_ES) December 21, 2023

"Contra diez no hemos estado bien en ataque, pero en defensa no sufrimos y el gol es lo que más me enfada", añadió el preparador, que incidió en que "no puede rematar un jugador solo".