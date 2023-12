La UEFA patalea y exige al Tribunal Europeo de Justicia una rectificación por la Superliga

La UEFA, nerviosa, no para de darle vueltas a la histórica sentencia del pasado jueves del Tribunal Europeo de Justicia. Patalean y exigen al Tribunal que modifique el comunicado de prensa de la sentencia de la Superliga. Reclaman una rectificación por ser "inexacto y contradecir la sentencia". Creen que la publicación fue mejorada para que el fallo sonara aún más exitoso.

En la declaración emitida por el Tribunal de Justicia la semana pasada se afirmaba que "la FIFA y la UEFA están abusando de una posición dominante''.

La UEFA, organizadora de la Champions, considera que el fallo judicial no valida la Superliga y sus abogados han escrito al Tribunal de Justicia exigiendo que se modifique el comunicado de prensa, alegando que es "inexacto" y "contradice la sentencia". Figuras de alto nivel han dicho a ‘The Times’ -el medio que publica la carta mandada por la UEFA al TJUE- que creen que la declaración fue mejorada para que ganara más atención.

La carta de la UEFA

Asegura que el comunicado de prensa, que fue difundido por los medios de todo el mundo, no incluía la sentencia del TJUE que aclaraba también que las organizaciones deportivas pueden solicitar exenciones de las normas de competencia europeas si pueden demostrar que es de interés público. La carta dice que los comunicados de prensa del TJUE "deben reflejar al menos fielmente el contenido real de la sentencia".

Si bien apreciamos que los comunicados de prensa no vinculan al tribunal, son el punto focal de la atención de los medios en casos de alto perfil con un impacto inevitable, entre otros, en la percepción y reputación de la UEFA, dada la extrema gravedad del asunto". acusación de abuso de posición dominante. "También permanecen en el sitio web del tribunal a largo plazo. Además, en un caso de alto perfil como éste atraen mucha atención (como es de hecho su propósito) e influyen en la forma en que se percibe el caso. Le pedimos, en consecuencia, que se asegure de que el comunicado de prensa se modifique para reflejar con precisión la sentencia del tribunal. El hecho de que el titular se presente como una conclusión definitiva y concluyente va en contra de la jurisprudencia establecida y coherente del Tribunal de Justicia y del papel del Tribunal de Justicia en el procedimiento prejudicial. El Tribunal de Justicia no decide ni puede decidir el caso que se le somete. Las normas de la FIFA y la UEFA relativas a la explotación de los derechos de los medios de comunicación pueden perjudicar a los clubes de fútbol europeos". La carta de la UEFA decía que era "engañosa y no refleja el contenido de la sentencia", que si bien indica que "la venta conjunta puede conducir a una restricción de la competencia, también dedica varias páginas a explicar por qué habría posibles justificaciones para tal restricción.

La respuesta viral de la Superliga

"La UEFA no escucha a la Justicia. No entiende que su monopolio ha acabado y sus privilegios no tienen cabida en la Europa de las libertades. La Justicia se lo ha dicho muy claro y no ofrece dudas: ya no puede amenazar ni sancionar a los clubes que quieran promover competiciones alternativas. Y ahora siguen presionando a los clubes y sorprendentemente al propio TJUE".