Simeone evita responder si el Atlético fichará en el mercado de invierno

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha asegurado, en la previa del partido de Liga que su equipo disputará este miércoles contra el colíder Girona en Montilivi (21:30 horas), que "siempre" habla con el club "de la necesidad" que puede tener el equipo en este mercado de invierno "siempre que sea para mejorar".

"A partir de ahí, ellos manejan en consecuencia de la posibilidad que pueda haber y se encuentren en pos de mejorar lo que tenemos", expuso el técnico en rueda de prensa después del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

También fue preguntado por las renovaciones pendientes de Mario Hermoso y Koke Resurrección, que terminan contrato el próximo 30 de junio. "No entro en ese tipo de situaciones, porque evidentemente son muchas y no me voy a detener en cada una de ellas. Hablo con los que tengo que hablar en consecuencia de lo que pienso y ojalá siempre sea lo mejor para el jugador y para el club", contestó.

Además, el Cholo asegura que el Girona, su rival de este miércoles, está haciendo "una temporada extraordinaria" y que "tiene todos los números para ilusionarse por salir campeón". "Tiene un entrenador (Míchel) con unas ideas muy claras que ya lo venía produciendo en todos los equipos donde estuvo y ahora tiene un grupo de futbolistas que lo siguen", añadía.

"Tiene una idea muy concreta de lo que quieren y a lo que juegan, suma muchísima gente en ataque, tienen variantes ofensivas muy prácticas y les genera contundencia, que es lo que los ha llevado a permitirse la ilusión de aspirar a lo máximo. Y la realidad es lo que se ve: un gran equipo, juventud y frescura desde el banquillo para generarle confianza. Y bueno, tendremos que llevar el partido adonde nosotros creemos que le podemos hacer daño", indicó Simeone.

Por último, como propósito de año nuevo, Simeone pide "seguir creciendo como equipo, seguir mejorando a los futbolistas individualmente para que colectivamente seamos mejores, que podamos gestionar de la mejor manera sus emociones porque la parte emocional dentro del deportista es fundamental y generar ilusión porque creo que en la vida sin ilusión no hay nada por delante".