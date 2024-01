Primer lío arbitral del año: ¿"Fuck you" o Fuck sake"? de Greenwood

Ni dos días del 2024 ha tardado el estamento arbitral de este país y de esta nuestra Liga en tener todo el foco mediático justo encima de ellos y por supuesto para mal, nunca para bien. El primer partido del año fue el Getafe 0-2 Rayo que se celebró en el Cívitas Metropolitano y que tuvo además de los goles de Camello, dos rojas.

Una de las rojas fue una doble amarilla a Latasa, pero en la segunda vino la polémica porque fue roja directa por, supuestamente, decirle al colegiado en su cara "fuck you" cuya traducción es "que te jodan en español". Eso dice el acta, pero el jugador defiende que le dijo "fuck sake", cuya traducción sería "no me jodas".

Este es el momento de la expulsión:

Roja directa a Greenwood.

Se queda con nueve el Getafe.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/c0kfyKHyYm — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 2, 2024

"Greenwood no domina el castellano y sólo ha dicho "no me jodas" (fuck sake), no le ha insultado en ningún momento. Han sido expulsiones muy rigurosas las tres, pero es lo que hay. A trabajar", dijo su entrenador Bordalás en rueda de prensa.