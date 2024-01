Iturralde González "celebró el 2-6 del Barcelona al Real Madrid" estando en activo

En activo y antes de un partido entre Villarreal y Sevilla. Celebrando el 2-6 del Barcelona al Real Madrid en 2009 junto al que por aquel entonces era el delegado de campo del Sevilla, es decir, el famoso Cristobal Soria. Es el propio Soria el que cuenta estos hechos y el árbitro del que se habla, ahora excolegiado, es Iturralde González.

Así lo ha contado Soria en un coloquio junto al periodista Felipe del Campo, que subió su respuesta a Twitter para después borrarlo:

Hoy ha subido felipe del campo estas declaraciones de cristobal soria hablando de la celebracion de iturralde con la derrota del madrid con el barca por 2-6... y luego lo ha borrado @Hechi9248 @futbolgate_ES pic.twitter.com/wkCtz7IgD5 — Juanfri Benitez (@juanfribenitez) January 5, 2024

El vídeo, ya borrado, ha sido captado por varios tuiteros que han empezado a moverlo como la pólvora por las redes sociales. Los madridistas, por supuesto, están indignados con este hecho ya que no entienden que un colegiado en activo celebre una derrota de su equipo y menos junto a un delegado de otro club.

Iturralde, siempre dado a hablar de polémicas, también tuvo tiempo en su día para hablar de, entre otras cosas, el Caso Negreira: "Cuando decimos que Enríquez Negreira no pintaba nada, es verdad. Claro que es vicepresidente, pero igual que él también había otros. Todos ellos podrán influir hasta donde lleguen, pero guste o no, el CTA es muy presidencialista. Ha sido antes, lo es ahora y veremos a ver cómo es en un futuro. Hasta que los árbitros no sean independientes, va a seguir todo igual".