Tenso momento entre Xavi y una periodista en sala de prensa

Xavi empieza a sacar su verdadera cara en rueda de prensa y lo suele hacer cuando las cosas no van bien. Incluso cuando gana en el último minuto como anoche ante Las Palmas fuera de casa y con un penalti en el último minuto. Este penalti, polémico, en concreto:

Aparte de excusas, últimamente Xavi ha decidido:

💥 ENGANCHÓN de XAVI con una periodista💥 🤨 "Siempre hacéis preguntas MUY NEGATIVAS" 😯 "A OTROS ENTRENADORES no se las hacéis..." pic.twitter.com/mq7i1GUg12 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 4, 2024

"Sin nos poníamos a 10 puntos la Liga estaba más difícil, claro... Pero siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia... A otros entrenadores no se las hacéis", comentó Xavi a la periodista Helena Condis de la Cadena Cope.

Xavi no se quedó ahí y catalogó de absurda la pregunta de la periodista: "No... si se ha ganado. Entonces... ¿para qué haces la suposición? Ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar... pero ya no ha pasado. Para qué hablar de esto. Me parece absurdo. ¿No te parece?... Es absurdísimo".