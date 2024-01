El Real Madrid no cae en la trampa del Arandina: el Betis, único Primera fuera

El trasvase hacia los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol careció de sorpresas y los principales favoritos plasmaron su superioridad en los enfrentamientos aunque sin brillo y sin la distancia que se presupone ante rivales de inferior nivel.

Fue el caso del Real Madrid, que venció al Arandina (1-3), del Atlético Madrid, que superó al Lugo (1-3), del Girona, ganador frente el Elche (0-2), del Getafe, que tumbó al Espanyol (0-1) o del Rayo Vallecano, que en el tramo final de la prórroga eliminó al Huesca (0-2). El duelo entre dos equipos de Primera, jugado en Vitoria, terminó con la clasificación del Alavés, que se impuso al Betis (1-0).

Ninguno ganó con solvencia, con comodidad. El Real Madrid no pudo con el Arandina, de Segunda RFEF hasta la segunda mitad. Alcanzó el encuentro el intermedio sin goles, empatado. Y fue en dos minutos del inicio de la segunda parte cuando, por medio de Brahim Díaz, el choque se desequilibró.

Primero, provocó un penalti que transformó Joselu. Y un minuto después fue el autor del segundo tanto que acabó con la ilusión del equipo de Aranda de Duero. En los últimos minutos, Rodrygo firmó el tercero y, a continuación, en la última jugada del partido, un autogol de Nacho llevó el entusiasmo a la grada. El Arandina había sido capaz de marcar al vigente campeón y caía con honor.

"Sabemos la dificultad de estos partidos por el campo, pero no hay excusas tenemos que sacar estos partidos", dijo Joselu tras el partido. El atacante abrió el marcador al transformar el penalti. Acabó con la mala racha de su equipo desde los once metros. "He tirado muchos penaltis en mi vida y tengo confianza en meterlos".

El Atlético Madrid despertó a tiempo y dejó sus asuntos solventados antes de partir a Arabia para disputar la Supercopa. Sufrió más de lo esperado para derribar el entusiasmo del Lugo (1-3) que durante varios minutos soñó con otra proeza copera.

Fue con un doblete del neerlandés Memphis Depay, entre el minuto 65 y el 73, cómo arregló su gris partido del Atlético de Madrid en el estadio Anxo Carro, frente un Lugo crecido que no acusó el tempranero tanto de Ángel Correa y que llegó a empatar 1-1 con un gol del puertorriqueño Antonetti.

Diego Pablo Simeone se vio obligado a sacar toda su artillería en la segunda parte. Así, tras el descanso dio entrada a Rodrigo de Paul, a Koke y a Antoine Griezmann y a la hora de juego, ya con la situación enderezada, a Marcos Llorente y después a Álvaro Morata.

"Cuando repase el partido valoraré más la actuación individual de cada uno, pero hoy felicité a Galán por su ímpetu y sus ganas. Esos son los jugadores que necesitamos nosotros, que tengan rebeldía, que se enojen, que jueguen con ganas, que se equivoquen pero que quieran competir", subrayó en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.

Tampoco falló en la Copa del Rey el Girona, instalado en los octavos de final tras ganar a domicilio al Elche por 0-2. El cuadro de Michel Sánchez prolongó su estado de gracia con hechuras de equipo grande. No necesitó un gran juego, ni dominar. Le bastaron con un par de zarpazos para superar a un adversario que se mostró superior en muchas ocasiones. tuvo el Elche varias llegadas. Pero la eficacia del Girona, que desniveló el duelo con los tantos del neerlandés Daley Blind al borde del descanso y del brasileño Yan Couto en el tramo final que sentenció el duelo, marcaron la diferencia junto al meta Juan Carlos, decisivo en momentos clave.

"Hemos sufrido mucho, pero estamos en octavos y ahora veremos qué equipo nos toca. Hay plantilla para competir en dos competiciones. No tenemos la obligación de ganar ninguna, pero sí ilusión por las dos", explicó el preparador del Girona Michel.

Al Getafe le bastó con un oportuno gol a tres minutos del final de Luis Milla para conseguir su objetivo y situarse en los octavos de final. Cuando el choque en Barcelona, ante el Espanyol, parecía destinado a una prórroga, llegó el tanto de Milla tras recibir el balón del turco Enes Unal que poco a poco encuentra su mejor nivel después de la grave lesión de ligamentos que sufrió y los meses de recuperación.

Salió airoso del Stage Front Stadium el Getafe ante un adversario que supo estar a la altura.

Más sufrió el Rayo Vallecano que necesitó del tiempo extra para sobrevivir en el torneo. Fulminó al Huesca en los dos últimos minutos de la prórroga tras un partido muy aseado de los oscenses que lucharon hasta la extenuación tuteando al conjunto madrileño y teniendo posibilidades también de llevarse la eliminatoria (0-2).

Con el encuentro abocado a los penaltis apareció Oscar Valentín para derribar las ilusiones locales al rematar a la red una combinación con sus compañeros en asistencia de cabeza de Falcao. Y después, con el Huesca volcado sobre la portería del Rayo Vallecano, Isi Palazón pondría el 0-2 en el marcador y sentenció el pase del cuadro madrileño.

El duelo entre 'primeras' se lo apuntó el Alavés que dejó fuera del torneo al Betis (1-0). El conjunto vitoriano rentabilizó el gol del uruguayo Carlos Benavídez que plasmó la mejor puesta en escena del equipo local, más motivado y más adaptado al compromiso.

El tanto hizo justicia en Mendizorroza y dio el pase y el triunfo a un Alavés que estrelló un balón en el poste ante un conjunto bético con pocos recursos, que continúa con problemas lejos del Benito Villamarín y que hincó la rodilla en el único duelo de Primera División de los dieciseisavos de final de la competición copera.

"Esperaba una respuesta del equipo desde el minuto uno y esa respuesta no ha llegado. Fue un muy mal día", remarcó el entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini que confió en que la derrota "sirva de lección".

"Necesitábamos una alegría, entrar al vestuario y que disfrutasen", dijo Luis García Plaza, entrenador del Alavés. "El equipo se deja todo, lucha, tiene carácter y ambición".

El domingo se completará el cartel de los octavos de final con los encuentros restantes: Amorebieta - Celta de Vigo, Real Burgos - Mallorca, Racing Ferrol - Sevilla, Castellón - Osasuna, Unionistas de Salamanca - Villarreal, Cartagena - Valencia, Éibar - Athletic Club, Barbastro - Barcelona, Málaga - Real Sociedad y Tenerife - UD Las Palmas.