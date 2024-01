Thibaut Courtois se sigue recuperando de su lesión de rodilla que le ha dejado fuera de la temporada en el Real Madrid. De hecho, él mismo ha renunciado a jugar en verano la Eurocopa porque no se siente preparado para afrontar con garantías un torneo así. El problema es que eso no ha sentado nada bien en la federación belga y eso acrecienta los supuestos malos rollos que dicen que hay en la selección.

"Incluso si jugara un partido más con el Real Madrid al final de la temporada, eso no significaría que estaría 100% preparado para la Eurocopa. Veré los partidos de la selección, como lo he hecho hasta ahora. Espero que lleguen lo más lejos posible. 2018 fue nuestra mayor oportunidad de ganar un título hasta ahora, ¿quizás esta vez nos acerquemos aún más?".

En su día, Courtois dejó una convocatoria de la selección de Bélgica y le llovieron críticas por ello: "Todo el mundo tiene una opinión sobre este tema y eso es normal. Pero creo que mucha gente no entendió mi punto de vista. No se trataba tanto de la capitanía. Durante este tiempo hubo poca o ninguna discusión conmigo. Sentí que no contaban conmigo. Pronto hablaré. Quizás tomé una decisión demasiado rápido. Pero soy un ser humano con sentimientos, no soy un robot".

Se llegó a insinuar que Thibaut se había marchado de la concentración porque no había sido elegido como capitán. Ahora el futuro del portero blanco con Bélgica es incierto: "Veremos qué nos depara el futuro. Todavía quiero jugar con Bélgica... pero no me estoy haciendo cada vez más joven. Al contrario".