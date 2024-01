Osasuna, indignado: "Esto está hecho para que lo jueguen Madrid y Barça..."

Tremendo enfado el que se llevó Osasuna de la semifinal de la Supercopa de España. El conjunto rojillo se sintió claramente perjudicado por la actuación de Muñiz Ruiz ante el F.C. Barcelona. Tras el encuentro, el conjunto navarro explotó en zona mixta.

Las quejas pamplonicas se centraron en el primer gol del partido, obra de Robert Lewandowski, que desequilibró completamente la balanza. Un tanto que consideran que vino precedido de una clarísima falta de Christensen sobre Arnaiz.

Sobre la falta previa en el gol de Lewandowski:

1- Christensen le pega a Arnáiz con la rodilla en una zona alrededor de la fascia glútea, que es hacia donde inmediatamente lleva su mano.

2- Arnáiz tiene controlado el balón y la posición ¿para qué finjir una falta inexistente?

El capitán, David García, fue el primero en alzar la voz

🔥 David García, sobre la jugada previa al gol de Lewandowski: "Fue falta clara, evidente".

"Lo hemos visto todos. La cantidad de faltas que se pitan así y en la primera parte todas se han pitado a favor del Barça. Es muy evidente, falta clara para mí. Siempre que suceden este tipo de faltas se decantan para los mismos. No quiero ser populista, pero creo que hoy ha sido evidente".

García asegura que su equipo se dejó el alma y mereció mucho más: "Hemos hecho una primera parte muy buena en la que prácticamente no hemos concedido ocasiones. Las que hemos tenido han sido dos muy claras. En el cómputo global hemos merecido más, pero no ha podido ser. Me jode por los rojillos que han venido aquí, por los que no han podido venir y por el equipo, porque somos un gran grupo, una gran familia y hemos competido juntos".

Sergio Herrera, el portero de Osasuna, estaba indignado y mostró su cabreo en Radio MARCA: "La Supercopa está hecha para que la jueguen Madrid y Barça. Si nos dan el dinero que nos han dado por jugar en El Sadar, yo encantado. Hemos hecho un gran partido, pero estos equipos te matan con poco".

Por último, Fran Canal, director general de Osasuna, considera que es imposible luchar contra un equipo como el Barcelona, si además de quintuplicar el presupuesto de su equipo recibe ayudas flagrantes arbitrales: "Está claro que el primer gol viene precedido por una falta si tenemos en cuenta el nivel de faltas en la primera parte a favor del Barcelona. Hay una cuestión más indignante, es que en la primera vuelta de Liga el partido se decidió por un contacto leve como este y se pitó penalti y expulsión de Catena. Si ya el presupuesto se multiplica por cinco, si el arbitraje es favorable al otro equipo, es imposible".