Los árbitros dejan al descubierto la corrupción del sistema para elegir a Villar y Rubiales presidentes de la RFEF

Los árbitros que declararon ante la Guardia Civil en el marco del caso Negreira han dejado al descubierto la corrupción del sistema de votación de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para elegir como presidentes a Ángel María Villar y a Luis Rubiales.

Villar fue presidente de la RFEF desde 1988 hasta 2018 cuando estalló el caso Soule. Luis Rubiales le sustituyó en la presidencia hasta que dimitió tras ser investigado por besar a la jugadora de la selección española de fútbol femenino, Jennifer Hermoso. En la actualidad, Pedro Rocha ejerce como presidente interino de la Federación Española.

Según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el colegiado asturiano Víctor Areces Franco declaró como testigo en la causa el pasado 28 de julio en las dependencias oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil en La Coruña. Durante su comparecencia, los investigadores le preguntaron cuántos árbitros asamblearios con voz y voto formaban parte del CTA, quiénes designaban a estos y si él mismo ejerció como tal, a la hora de elegir al presidente de la RFEF.

Areces Franco contestó que "nunca ejerció como asambleario" y que dichos colegiados asamblearios "recibían instrucciones de hacia dónde dirigir su voto, concretamente en las elecciones a la presidencia y en las las comisiones para aprobar temas relacionados con las cuentas, estatutos, etc..". "No había posibilidad de votar en contra de los intereses del CTA y a su vez de la RFEF porque si no ‘te caías’", destacaba el colegiado.

En la misma línea, el árbitro Iñaki Fernández Hinojosa manifestó ante los investigadores que el que fuera presidente de Comité Técnico de Árbitros (CTA), Victoriano Sánchez Arminio, obligó a 13 colegiados a votar a Ángel María Villar para que en 2004 éste continuará al frente de la Federación Española: "En aquella época, al presidente de la RFEF le elegían 13 asamblearios, presionados permanentemente por Victoriano Sánchez Arminio, que llegó a pedir que los 13 árbitros acudieran al Hotel HUSA de Madrid 'con el voto en la mano' y, de allí, a la votación".

Por su parte, el colegiado Ignacio Iglesias Villanueva, que declaró como testigo el pasado 28 de julio de 2023, fue preguntado por los agentes sobre si los árbitros asamblearios que participaban en las votaciones de la Asamblea de la RFEF recibían directrices sobre qué votar. Este manifestaba que no le constaba, pero que "en una votación a mano alzada, es humano sentirse influenciado al no ser los votos secretos".

El ‘índice corruptor’ y el ‘cupo regional’

El propio árbitro asturiano, Víctor Areces Franco, confirmó también en su declaración ante la Guardia Civil la existencia del 'índice corruptor' del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Éste señaló que "el presidente, Victoriano Sánchez Arminio, con el resto de la cúpula del CTA, manipulaban las listas para recolocar a los árbitros que querían que ascendieran o descendieran. Que en la actualidad está segurísimo de que se sigue aplicando".

Tal y como publicó este diario, los colegiados han acreditado además en sus declaraciones que el ascenso a Primera División de un árbitro dependía del 'cupo regional' instaurado por Sánchez Arminio y por Negreira. El árbitro Alfonso Álvarez Izquierdo relató que "en el fútbol profesional se tenía que sujetar a unos cupos territoriales, ya que por estatutos, los árbitros no pueden arbitrar a equipos de su Comunidad Autónoma. Los cupos de árbitros de cada Comité regional se establecían por criterio del presidente del CTA y aunque un árbitro estuviera bien valorado, no necesariamente tiene que llegar a Primera División, depende del nivel de otros Comités territoriales".