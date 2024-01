El Celta, que dio la gran sorpresa y eliminó al Valencia, la Real que ganó en Pamplona y un Girona que sigue imparable también en Copa y ganó al Rayo Vallecano en Montilivi, se clasificaron para los octavos de fina de la Copa del Rey.

El Celta asalta Mestalla y destroza al Valencia

El Celta de Vigo, con un bonito tanto inicial de Luca de la Torre y un doblete de Anastasios Douvikas, noqueó este miércoles al Valencia para avanzar a cuartos de la Copa del Rey tras un partido en el que el equipo vigués supo aprovechar sus ocasiones y aguantó el empuje de los locales, que se metieron en el partido con el gol de penalti de Pepelu.

Mientras la afición valencianista cantaba "Mestalla quiere la Copa" en los primeros minutos de partido, Pepelu centraba al área un balón que remató Paulista de un testarazo y que se marchó ligeramente desviado. Tan solo corría el minuto dos, pero los locales tenían ansia. Salieron intensos desde el inicio.

Al Celta le duraba muy poco el balón y cada vez que lograba acercarse al área de Jaume Doménech sus intenciones eran detenidas por la zaga blanquinegra, pero, poco a poco, el equipo de Rafa Benítez lograba saltar la línea de presión del equipo de su exjugador, Rubén Baraja.

El equipo vigués no desaprovechó un grave error a la salida de un córner de Jaume, cuyo despeje que le cayó perfecto a Kevin, que centró de cabeza al área donde De la Torre, de espaldas, definió de tacón para hacer el primero con una gran genialidad (m.13).

La banda derecha se convirtió en la peor pesadilla para los locales con un insistente Miguel Rodríguez que, en una de sus entradas al área, fue derribado por Diego López. De Burgos Bengoechea no dudó y decretó penalti. Douvikas engañó a Jaume y puso distancia (m.18).

El Valencia pasaba por su peor momento no solo por el resultado, sino por las sensaciones. El equipo de Baraja parecía sin tensión: no se apoderaba ni de un rechace, no ganaba ningún duelo, estaba perdido y su centro del campo no funcionaba como de costumbre.

Pero, tras una intervención de Doménech convertido en portero de balonmano a un tiro cruzado de Douvikas, el Valencia se encontró con un penalti de Domínguez por mano. Pepelu se plantó frente a Iván Villar y le superó con un lanzamiento al centro (m.29).

El partido parecía otro. Los valencianistas arrinconaron en el área al Celta, pero el conjunto vigués aguantó impasible. Al borde del descanso, el Valencia tuvo una múltiple ocasión que salvó sobre la línea Williot Swedberg.

La segunda parte comenzó con alta tensión. El Celta quería dormir el partido y el Valencia, que saltó con Canós, revolucionarlo. Los locales insistían con un chut de Pepelu y un remate de Diego López que solventó Villar y con Jesús Vázquez, que mandó alta una jugada tejida con maestría por Diego López, Pepelu y Fran Pérez.

El ‘Pipo’ Baraja dio entrada a Gayà, Guillamón y Yaremchuk en busca del empate y Benitez a Manu Sánchez y Mingueza para blindar aún más a su equipo y, si se podía, ser más contundentes en la presión.

El plan del técnico valencianista estuvo cerca de funcionar tras un centro de Gayà a Yaremchuk, cuyo remate impactó en un defensa y salvó con una estirada Villar pero, a falta de diez minutos para el final, el Celta sentenció la eliminatoria con un remate de Douvikas que entró por toda la escuadra para darle la clasificación a cuartos al conjunto vigués.

Valencia, 1: Jaume Doménech; Thierry, Paulista, Yarek, Jesús Vázquez (Gayà, m.63); Fran Pérez (Guillamón, m.63), Pepelu, Javi Guerra (Yaremchuk, m.75), Diego López (Otorbi, m.81); Hugo Duro y Alberto Marí (Canós, m.46).

Celta de Vigo, 3: Iván Villar; Kevin Vázquez (Manu Sánchez, m.64) Starfelt, Carlos Domínguez, Mihailo Ristic (Mingueza, m.63); Miguel Rodríguez (Hugo Álvarez, m.87), Fran Beltrán (Tapia, m.78), Sotelo, Luca de la Torre, Williot Swedberg; y Douvikas.

Goles: 1-0, m.13: De la Torre. 2-0, m.18: Douvikas (p). 2-1, m.29: Pepelu (p). 3-1, m.80: Douvikas.

Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité vasco). Amonestó a Yarek por parte de los locales y a Kevin Vázquez y Swedberg por parte de los visitantes

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey celebrados en el Estadio de Mestalla ante 44.456 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador valencianista Ricardo Alós.

El Girona somete al Rayo y alimenta el sueño de la Copa

El Girona de Míchel Sánchez, líder de LaLiga EA Sports con un punto más que el Real Madrid con un partido más, sometió este miércoles al Rayo Vallecano en los octavos de final (3-1) para dar continuidad a su feliz presente y alimentar, también, el sueño de la Copa del Rey.

Cristhian Stuani (2) y Daley Blind dieron la victoria al equipo de Míchel Sánchez, que igualó su techo en el torneo del KO y jugará los cuartos de final por segunda vez en su historia.

Los rojiblancos firmaron una primera media hora sobresaliente para recuperar las buenas sensaciones y dejar atrás el gris empate en Almería y para conquistar el 19º triunfo en 24 partidos y enlazar el decimosexto partido sin derrota. Randy Nteka hizo el gol del honor para el cuadro de Francisco Rodríguez.

El partido nació con susto para Montilivi: Nteka aprovechó un fallo de Juanpe Ramírez en el centro del campo para correr y plantarse ante Juan Carlos Martín, pero Miguel Gutiérrez acudió al rescate para al cruzarse de manera providencial entre el delantero y el portero titular del Girona en la Copa.

Solo fue un susto porque el equipo de Míchel pronto se adueñó del partido y de la situación e impuso un dominio absoluto e inapelable, con el Rayo arrinconado y forzado a esperar sus oportunidades de hacer daño en transición.

El gol era cuestión de tiempo y acabó cayendo en el minuto 15: Viktor Tsygankov, una de las siete novedades en el once catalán, desbordó a su par y asistió a Portu para que el '24' enviara un pase de la muerte a la frontal del área. Ahí apareció Stuani para gritar su gol número 125 como rojiblanco.

El 126 llegó cuatro minutos después, en un penalti de Abdul Mumin, muy espeso, sobre Portu: el capitán del Girona lo transformó a lo Panenka. Fue su décimo gol de la temporada: los mismos que en todo el curso pasado.

El Rayo, más que superado, era incapaz de parar a Tsygankov, Portu y Sávio y el partido solo se jugaba en terreno visitante. En el 26 llegó el 3-0, después de un saque de esquina: Portu, omnipresente, puso un balón a la frontal del área pequeña y Blind, atento en el primer palo, se adelantó a la defensa para celebrar su tercer gol en cuatro partidos.

Los visitantes, obligados, adelantaron líneas y avisaron con un cabezazo al palo de Jorge de Frutos. Acto seguido encontraron el gol tras un grave error de Jhon Solís: Nteka le birló la pelota y superó a Juan Carlos con un tiro duro y cruzado.

Pero el Girona, de notable alto, recobró rápidamente el pulso y antes del descanso Tsygankov y Portu rozaron el 4-1.

En el descanso Míchel, pensando en el duelo del domingo ante el Sevilla en Montilivi, dio entrada a Yan Couto y el debutante Antal Yaakobishvili (2004) por Arnau Martínez y Juanpe y a la hora de partido dio descanso a Tsygankov y Yangel Herrera, de nuevo en el once tras semanas de baja por lesión.

La situación parecía más que controlada, pero en el 64' Nteka hizo temblar Girona: tuvo el 3-2 en sus pies, pero Juan Carlos rechazó a córner su remate desde dentro del área chica.

El Rayo también pudo entrar en el partido en una acción franca de Falcao ante Juan Carlos a falta de diez minutos. El ariete llegó hasta el punto de penalti ante las dudas del portero, pero el joven Antal le robó el balón cuando se disponía a rematar. El partido, de hecho, finalizó en el área vallecana, para alegría de una afición que también desea la Copa.

Ficha técnica:

Girona FC, 3: Juan Carlos; Arnau (Yan Couto, min. 46), Juanpe (Antal, min. 46), Blind, Miguel; Solís (Iván Martín, min. 75), Yangel Herrera (Aleix García, min. 61); Tsygankov (Valery, min. 60), Portu, Sávio; y Stuani.

Rayo Vallecano, 1: Daniel Cárdenas; Andrei, Abdul Mumin, Martín, Pep Chavarría; Óscar Valentín (José Pozo, min. 83), Unai López; Isi (Álvaro, min. 66), Nteka, De Frutos (Falcao, min. 76); y RDT (Trejo, min. 66).

Goles: 1-0, min. 15: Stuani. 2-0, min. 19: Stuani, de penalti. 3-0, min. 26: Blind. 3-1, min. 36: Nteka.

Árbitro: Figueroa Vázquez (comité andaluz). Amonestó al local Stuani (min. 45+2) y al visitante Nteka (min. 45+2).

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Estadi Municipal de Montilivi ante 7.911 aficionados.

La Real asalta el Sadar y avanza a cuartos con oficio

La Real Sociedad sacó adelante este miércoles un complicado choque ante Osasuna (0-2) en El Sadar gracias a los goles de Oyarzabal y Merino, en un partido de octavos de final de la Copa del Rey marcado por la expulsión de Catena en el minuto 56, que condicionó el resto de la contienda.

Volvió la atmósfera de las grandes ocasiones a un Sadar que quiso revivir las emocionantes noches que dejó la Copa del Rey el curso pasado contra el Sevilla y el Athletic Club. Su rival, con varias ausencias de renombre como Kubo, Zubimendi o Traoré, se jugaba el todo o nada para acceder a los cuartos de final.

Osasuna salió más enchufado con Budimir y Arnaiz como principales armas. El balcánico fue la referencia en el juego aéreo, mientras que su compañero quiso exprimir su velocidad y su diabólico latigazo lejano. Barrene realizó el primer disparo de su equipo desde fuera del área en el minuto 12.

Con el paso de los minutos, los de Alguacil se fueron adueñando de la posesión, tratando de domar a unos rojillos motivados de vencer a la Real once años después. Budimir tuvo un cómodo disparo que el delantero no consiguió ejecutar con precisión.

La primera mitad fue igualada, pero sin ocasiones manifiestas de gol. Al igual que en el partido liguero de diciembre, ambos consiguieron anularse. Restaban 45 minutos para intentar no llegar a la prórroga, territorio en el que Osasuna se siente dominante.

El partido tomó un nuevo rumbo en el minuto 53. Hernández Hernández pitó pena máxima de Catena tras agarrón sobre Le Normand cuando el central se quedaba solo ante Aitor. Minutos después, el árbitro anuló la amarilla para mostrar la roja al defensor tras revisarlo en la pantalla.

El gol de Oyazarbal puso las cosas muy favorables para su equipo con más de media hora por delante con un jugador más. La entrada de Brais y Turrientes buscó mayor control en medio de campo para adormilar a un rival que también metió Peña y Rubén García en busca de lo imposible.

Los de Arrasate sacaron la casta para irse para arriba en un ejercicio de rebeldía. La Real buscó parar el ritmo local con posesión y efectivas pérdidas de tiempo que impidieron a los locales aprovechar ese pequeño empuje visto durante un tramo. Merino hizo el 0-2 en el 98 recogiendo el penalti fallado por Brais.

Finalmente, la Real Sociedad accedió a los cuartos de final de Copa del Rey tras vencer en Pamplona por la mínima para seguir acrecentando su espectacular racha de resultados contra Osasuna que se va a las once citas sin conocer la derrota.

Ficha técnica:

Osasuna, 0: Aitor Fernández; Areso, Catena, David García, Juan Cruz, Mojica (Peña, m. 65); Moncayola, Torró (Rubén García, m. 65), Aimar (Pablo Ibáñez, m. 84); Arnaiz (Kike Barja, m. 79), Budimir (Raúl García, m. 79).

Real Sociedad, 2: Remiro; Aritz (Aramburu, m. 80), Le Normand, Zubeldia, Tierney; Zakharyan, de Zárate (Turrientes, m. 60), Merino, Barrene (Brais Méndez, m. 60); André Silva (Magunazelaia, m. 74), Oyarzabal (Sadiq, m. 74).

Goles: 0-1, m.57: Oyarzabal. 0-2, m.96: Merino.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité canario), asistido por Sánchez Rojo y Sobrino Magán. Por parte local vio la amarilla Areso, mientras que Catena fue expulsado con roja directa por agarrón dentro del área en el minuto 56. El colegiado mostró amarilla a Magunazelaia y Le Normand por parte de la Real.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio El Sadar ante 21.116 espectadores.