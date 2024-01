El FC Barcelona ha superado al Unionistas de Salamanca (1-3) para acceder a cuartos de final de la Copa del Rey, un billete trabajado y que acercó y ató en el segundo tiempo, cuando encontró los chispazos que fueron deslumbrando a su modesto rival.

Los de Xavi Hernández levantaron la cabeza después de la dura derrota ante el Real Madrid en la final de la Supercopa. La victoria era obligada pero el Barça, que reservó además titulares, tuvo muchos problemas para crear peligro y empezó por debajo en el marcador. Justo antes del descanso, el 1-1 de Ferran dio algo de calma a los catalanes, victoriosos con Koundé y Balde.

No estuvo mal el Barça, quizá más o menos en su versión actual, la misma que no le dio para sobrepasar la defensa rival. Un Unionistas de Primera RFEF pero sólido durante toda la temporada en esta faceta y con un importante extra de motivación para creer en sus opciones de hurgar en la herida de su prestigioso rival. El Reina Sofía no dejó de animar y su equipo estuvo cómodo pese a que los de Xavi dieron algo de riesgo y velocidad a sus pases en busca de la ocasión. Sergi Roberto, en un saque de esquina, y Joao Félix, Ferran y Marc Guiu asomaron con cierto peligro, aunque la primera, sin haberse cumplido el primer minuto, fue de Unionistas.

El rey de Copas se salvó de la de Losada y a partir de ahí, todo pareció encaminado a una larga posesión azulgrana, empujando al rival para al menos evitar las contras y con un Balde protagonista con su profundidad en banda izquierda. Sin embargo, el cuadro salmantino castigó al Barça en una gran combinación que terminó Álvaro Gómez con un golazo de volea a la media hora. No sólo de contras iba a vivir el Unionistas, aunque en esas transiciones, cuando volvieron las dudas a los de Xavi, pudo llegar la sangre azulgrana al río. El cuadro local rondó el segundo pero quizá se vino arriba en exceso y, de un saque de esquina rival, llegó el tanto del Barça justo en el 45'. El equipo culé pilló a todo el Unionistas en su campo y Ferran no falló el 1-1.

Tras el descanso, el conjunto azulgrana se hizo con el dominio pero la idea de cómo llegar a meta rival volvió a estar nublada. El técnico visitante hizo debutar a Pau Cubarsí, de 16 años, y no tardó en dar entrada a Pedri, Gündogan y Lewandowski en busca de velocidad y claridad en ataque. Con Unionistas muy encerrado y, encima, con uno menos por una brecha de Losada en un golpe con Iñaki Peña, Koundé fusiló el 1-2. El defensa se reivindicó con un disparo lejano que dio el mando al Barça a 20 minutos del final.

El conjunto local, que había perdido presencia en campo rival, trató de llegar vivo al tramo decisivo. Sin embargo, Balde recuperó su profundidad y también aprovechó para reivindicar su tarea con el 1-3. Otro chispazo con el que el Barça solventó la papeleta en Copa, a falta de encontrar el juego. Aún Iñaki Peña tuvo que hacer dos intervenciones de mérito para evitar que el Unionistas regalase a su afición cinco minutos finales de emoción. Los de Xavi se salvaron de la pesadilla para empezar a curar la herida del Clásico.



Ficha técnica

Unionistas de Salamanca, 1: Iván Martínez; Carlos Giménez, Ramiro, Erik Ruiz, Ekaitz Jiménez (Jon Rojo, min. 60); Adri Gómez (Nespral, min. 60), Jordi Tur; Jorge Rastrojo (Slavy, min. 60), Álvaro Gómez, Serrano (Villar, min. 46); y Losada (Teijeira, min. 79)

FC Barcelona, 3: Iñaki Peña; Sergi Roberto, Kounde, Christensen (Cubarsí, min. 46), Balde; Fermín (Pedri, min. 61), Romeu, Frenkie de Jong; Ferran (Vitor Roque, min. 82), Marc Guiu (Lewandowski, min. 61), Joao Félix (Gundogan, min. 61)

Goles: 1-0, min. 31: Álvaro Gómez. 1-1, min. 45: Ferran. 1-2, min. 69: Koundé. 1-3, min. 73: Balde

Árbitro: Hernández Maeso (comité extremeño). Amonestó a los locales Jiménez (min. 43) y Carlos Giménez (min. 78) y a los visitantes Marc Guiu (min. 51) y Cubarsí (min. 70)

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Estadio Reina Sofía ante 6.246 aficionados