La Real Sociedad sujeta la ambición europea de Valencia y Las Palmas

La Real Sociedad ha vencido por 0-1 al Celta, en partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports, para mantener distancias con Valencia y Las Palmas, equipos que pujan fuerte por la zona europea y que ganaron también, ante Athletic Club (1-0) y Rayo Vallecano (0-2), respectivamente, mientras que por abajo el Real Mallorca y el Villarreal han firmado tablas en La Cerámica (1-1).

El conjunto txuri-urdin fue mejor en Balaídos pero perdonó mucho, mal conocido en los vascos, y el equipo local peleó como pudo para aprovechar el marcador corto, aunque no lo suficiente. Un golazo de Brais Méndez, canterano vigués, marcó el primer tiempo junto a la lesión, de aparente gravedad, de Aihen Muñoz. En el inicio del segundo acto, el propio Brais se encontró con el poste y Le Normand perdonó en boca de gol. A la hora de encuentro reaccionó Rafa Benítez y metió cambios en un Celta inoperante. Luca de la Torre quiso imitar su golazo de la Copa y los locales tuvieron posesión en busca de huecos, pero no se los dio la Real.

No tuvo pegada el equipo de Vigo para evitar la primera derrota en dos meses, que le deja dos puntos por encima del descenso. El conjunto vasco perdonó la sentencia pero recuperó el sabor de la victoria en Liga después de cuatro jornadas, para sumar 35 puntos en la sexta posición, por los 32 y 31 de Valencia y Las Palmas.

El equipo ché frenó a un Athletic con traje de Champions que no perdía un partido desde hacía más de dos meses. Tanto Rubén Baraja como Ernesto Valverde sufrieron imprevistos con la lesión de Sergi Canós y las molestias de Mikel Vesga poco antes del inicio. Nico Williams fue quien dio profundidad a los vascos, pero no rugieron los leones como venían haciendo. Los locales contuvieron ese temido empuje y en el minuto 61 se adelantaron por medio de Hugo Duro, que no perdonó la segunda que tenía en poco tiempo, tras un buen centro de José Luis Gayà. El Athletic apretó en el desenlace pero el Valencia creyó en su cuarta victoria consecutiva y en su apuesta por Europa.

Del mismo modo, la UD Las Palmas no deja de crecer para tener claro ya que su objetivo es la zona europea. El conjunto de García Pimienta asaltó Vallecas ante el Rayo en un tú a tú de alta intensidad, mucha presión pero pegada únicamente visitante. Álvaro Valles mantuvo a los canarios cuando el Rayo apretó de inicio y Moleiro no perdonó desde la frontal para adelantar a Las Palmas en el 35'. Los de Francisco no se lamentaron y volvieron a apretar en la reanudación, pero su asedio no tuvo premio. Los canarios supieron sufrir los momentos sin balón y el guion empezó a cambiar con la segunda amarilla a Álvaro García. Al poco de la roja llegó el 0-2 de Javi Muñoz, un golazo para mantener bien alto el 'pío pío'.

El Mallorca amarga a Marcelino

En el primer turno de la tarde, el Villarreal sufrió otro torpedo a su intento de levantar la cabeza cuando en el minuto 91 el Mallorca sacó un empate de La Cerámica, para quedarse ambos cinco puntos por encima del descenso. El submarino amarillo llevó el peso del encuentro y tuvo ocasiones para manejar una renta superior al 1-0 de Alexander Sörloth en el descuento del primer tiempo.

Se relajó antes de tiempo el Mallorca, pensando en el camino a los vestuarios, y en la reanudación, pese a los cambios, no se volvió loco en su reacción más allá de los balones a un Cyle Larin que esta vez no hizo diana. El Villarreal mantuvo el dominio y estrenó el fichaje de Gonçalo Guedes pero, cuando lo tenía en su mano, volvió a enseñar su falta de fiabilidad defensiva, cuando dejó hacer a Morlanes y al canterano Javi Llabrés en el 1-1.