Xavi ha aprovechado el Real Madrid-Almería para alejar de Barcelona el escándalo Negreira y situar el foco en la capital de España. Aunque pueda sorprender esta actitud, Xavi es experto en despejar balones de su terreno, sobre todo con Negreira y hoy en la previa del Athletic-Barcelona de Copa, el técnico culé ha vuelto a lanzar dardos al Real Madrid.

"Por educación os contesto. Yo no hablaría si no me preguntáis. Creo que era momento para hablar. Me reitero. Son sensaciones que he tenido. No quiero avivar la polémica. Yo quiero hablar de fútbol. Vosotros lo habéis visto y oído, a partir de aquí analizad vosotros qué ha pasado. No quiero centrarme en esto. Quiero centrarme en el fútbol. Tenemos un gran partido, un partidazo en San Mamés. La noticia está en Madrid y no aquí", comenta Xavi.

Xavi incidió varias veces en el tema arbitral: "Ellos sabrán si están condicionados. No lo sé. Ahora hacen ruedas de prensa. Preguntarle a la Federación. Si contesto me dais... preguntad a Medina Cantalejo. Yo prefiero hablar del juego. De cómo atacamos las espaldas, en los espacios... pero me preguntáis por la Federación... ya sabéis mi opinión. Tirad de hemeroteca".

Y mantiene que están presionados: "Creo en la honestidad de los árbitros, pero no me gusta la presión que tienen. No quiero decir nada más. No me preguntéis. La polémica no está en mí, está en el partido. Ya di mi opinión".

Sobre San Mamés, Xavi sabe que será un partido a cara de perro: "Tendremos menos tiempo para pensar, son muy agresivos... Ernesto es un grandísimo entrenador, de los mejores. Tienen intensidad, agresividad... es una guerra futbolística. Su línea defensiva estará muy alta, habrá que salir de esa presión... será difícil. Será diferente del día del Betis".