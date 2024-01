Ridículo supremo de Xavi: pide un penalti que no es y pierde 3-5 en el 100'

Increíble lo de Barcelona. De 0-2 a 3-2, luego 3-3, penalti anulado para el Barça y el partido acaba con goles del Villarreal en el 98 y 100. 3-5 final para un Villarreal que ha dejado en ridículo a un Xavi que, sin razón, pidió penalti en la jugada que anuló el colegiado tras revisión VAR.

Hubo polémicas de todo tipo. Empezando por el 0-1 del Villarreal que no subió al marcador. Parece gol bien anulado al Villarreal. De hecho se vio a Marcelino revisar la jugada y no protestar. Sorloth no toca el balón, no va hacia él, pero luego molesta a Araujo que podía lanzarse a detener el disparo de Gerard Moreno. Está, en principio, bien anulado.

Sorloth no se queda quieto. Da un paso para un bloqueo típico de basket. Otra cosa es que parado no hiciese nada, pero da un paso para tapar a Araujo. Interrumpe la carrera del defensor que puede cortar el disparo. Eso es lo que interpreta el colegiado y el VAR, que señalaron o no corrigieron el fuera de juego.

"¡UNA VERGÜENZA! ¡UNA VERGÜENZA!" 🤬 La reacción de Xavi a la decisión del VAR de anular el penalti por posible mano del Villarreal 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MqHPPW0f8a — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2024

Después de esa polémica llegaron los goles del Villarreal para el 0-2, los tantos del Barcelona para remontar hasta el 3-2 y luego el tanto de Guedes para el 3-3. Carrusel loco de partido en el que pudo pasar de todo. De hecho pasó. En los últimos minutos se pitó penalti a favor del Barcelona por mano de Comesaña, que fue revisada en el VAR y anulada la pena máxima. De forma acertada. Mano pegada al cuerpo y rajada de Xavi para aumentar su ridículo.

Después de eso goles de Guedes y Morales en el 98 y 100 para dejar a Xavi con cara de no saber qué estaba pasando.