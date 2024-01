Walker pide perdón por su escándalo sexual: hijos secretos y doble familia

The Sun

33 años. Su mujer embaraza. Él, pillado por serle infiel, pero no solo eso sino que acababa de nacer su segundo hijo secreto. Es decir, Walker tenía una doble familia con su amante y su mujer no sabía nada de nada. Ahora Kyle, jugador del Manchester City, ha salido a pedir perdón en el diario The Sun tras un escándalo que ha dejado con la boca abierta a los ingleses.

"Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas y tontas. No puedo empezar a pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor... El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella... le hizo esto... Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", comentó Walker en una entrevista con el periodista Paul Sims.

El inglés dice que lo ha pasado realmente mal: "Ha habido días en esta terrible experiencia en los que sólo quería hacerme un ovillo e irme a dormir. El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores. Se lo debo a todos".

Para huir, Walker llegó a tener un acuerdo con el Bayern: "Traté de escapar. ¿Quería irme del City? No, por supuesto que. Somos el mejor equipo del mundo en este momento. Pero era una oportunidad de alejarme de Inglaterra y atención de los medios".