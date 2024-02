Laporta llama "cínico" al Real Madrid y le acusa de incendiar el caso Negreira

Joan Laporta está desquiciado deportivamente hablando. El presidente del Barcelona ya no sabe qué hacer para despejar balones fuera por el caso Negreira y cada vez que puede intenta salpicar al Real Madrid con acusaciones y faltas de respeto. Eso sí, siempre sin reconocer todo lo que pasó con el caso Negreira teniendo en nómina, con subida de sueldo incluida en su mandato, al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

"El Madrid no se está portando bien, está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. Aguirre ha extendido el período de instrucción a instancias del Real Madrid. Ellos del poder que gobernaba a los árbitros no pueden hablar mucho, mira quiénes han sido durante 70 años o directivos o socios del Madrid. Están haciendo un ejercicio de cinismo que no aceptamos. Hablamos en la Supercopa, pero no hablamos de esto porque no había pasado", comentó Laporta en RAC1.

El mandatario culé fue más allá con este tema: "Es goloso para los medios. Lo de la compra de árbitros no se ha demostrado. Confío, en este caso, en la justicia. Soy abogado y el Barça saldrá absuelto porque la realidad es que nunca hemos comprado árbitros y habrá que resarcirse de esta campaña orquestada"

Sobre la Superliga, Laporta también ha dado respuestas bastante irrespetuosas: "Se busca competir y la sostenibilidad. Puede existir o a partir de la próxima temporada, de no ser así, me lo pensaré. O la 25-26. Hemos ganado el acuerdo de Luxemburgo y es momento de hacerlo. Que venga o no los ingleses me la repampinfla".

Respecto a Xavi, Laporta confirma que si no fuese una leyenda, ya estaría cesado: "La comisión deportiva es un órgano consultivo. Todos, Deco el primero que es el que marca la decisiones, consideró que era una fórmula que teníamos que agotar. El club está preparado para cualquier urgencia. Viendo cómo se expresaba Xavi la aceptamos por ser quién es y cómo es".