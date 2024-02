Medina Cantalejo: "No me gustan los árbitros pelotas, chivatos y traidores"

Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, ha sido protagonista por su presencia y sus declaraciones en la gala del arbitraje valenciano. Allí ha hablado de polémicas arbitrales y de todo lo que rodea al estamento más vigilado de nuestro deporte.

"Preocupados no estamos, en absoluto, porque estos videos son los que llevamos tres años viendo y analizando todos los viernes con los árbitros. Estoy totalmente tranquilo porque... ¿Qué puede aparecer? Que haya discrepancias entre el público, el árbitro de VAR y el de campo en la conversación. Que ellos entiendan que no es una opción punible y haya personas que piensen que sí. O, por otro lado, en un momento determinado y ante el fragor de la batalla, tengan una conversación subida de tono", comentó Medina sobre los audios públicos del VAR.

Respondió a su vez a Javier Tebas, presidente de la Liga, que puso en duda el sistema de ascensos y descensos de los colegiados: "Si tiene alguna duda, sólo tiene que llamarme, me siento y le explicamos. No hay ningún problema. Entiendo que el mensaje que igual quería dar es que no tiene claro cuáles son los argumentos para subir y bajar a un árbitro".

Medina subió un poco más el tono cuando habló de los árbitros que no le gustan. Mejor dicho, de las actitudes que no le gustan: "Pero le puedo garantizar que a todo el mundo, y al señor Tebas en primer lugar, que ahí no sube el pelota. Porque no me gustan ni los pelotas, ni los chivatos, ni los traidores, ni los delatores. Me gustan los buenos árbitros".

Por último, Medina Cantalejo sigue echando balones fuera con el caso Negreira: "Lo que dije, hasta donde yo sé, y han sido muchos años, que la actividad de Negreira era institucional. Que luego haya firmado o no haya firmado un acta, simplemente lo que tiene que hacer el juez Aguirre es determinarlo. Estamos deseando que esto salga a la luz. Si ha habido alguien que ha metido la pata, que la justicia actúe sobre él".