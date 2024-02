El CTA de Medina Cantalejo quiso tapar a los árbitros que pagaron al hijo de Negreira: "No saldrán jamás los nombres"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) que preside Luis Medina Cantalejo quiso tapar a los colegiados que pagaron al hijo del que fuera vicepresidenta del CTA, José María Enríquez Negreira, por sus servicios de coaching: "No saldrán jamás los nombres".

Libertad Digital publica en exclusiva una grabación protagonizada por Antonio Rubinos Pérez, adjunto a la presidencia del CTA desde la llegada de Medina Cantalejo en el año 2018. El excolegiado madrileño de Primera División lleva ya vinculado al Comité nacional desde el año 2012. Durante la presidencia de Victoriano Sánchez Arminio y la vicepresidencia de Negreira, fue elegido responsable del programa de talentos y mentores.

El audio que desvela LD recoge una reunión que organizó el CTA con decenas de árbitros de Primera, Segunda y Segunda B el pasado 16 de febrero de 2023, sólo un día después de que estallara el caso Negreira en los medios de comunicación. El Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo tenía conocimiento pleno de la investigación iniciada por la Fiscalía y Hacienda.

Durante el encuentro que se realizó por videollamada, Rubinos Pérez se refirió a aquellos colegiados que habían contratado los servicios de Javier Enríquez en estos términos: "Las relaciones de este tipo de personas externas, eh, los asesoramientos, pues oye, si nos preguntáis, ‘oye, mira, yo tengo relación con este coach, con este mentor, con este preparador’, pues fenomenal. Bueno, pues nos enteramos de quién es, vemos qué posibilidades hay y os damos el OK, simplemente porque es en vuestra función laboral, pues enterarnos un poco de con quién estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo".

"Pero especialmente ahora Javier Enríquez, pues está metido en todo este, en todo este jaleo... Sabéis que ha salido como administrador de la empresa durante un tiempo, de la empresa de su padre y por tanto, pues necesitamos conocer las relaciones que habéis podido tener en su faceta que fundamentalmente hacía de coach, pues con que habéis tenido los que la hayáis tenido. Yo sé que él ha intentado tenerlas con todos, porque yo ya hace mucho que fui árbitro, pero a mí me tentó varias veces", añadía.

"Entonces como lo sé perfectamente, pues todos aquellos que habéis participado de ésta, de este trabajo que hacía él como mentor, pues simplemente, o como coach, pues nos lo comentáis. Simplemente lo documentamos y lo tenemos, pues oye, sabemos si a 2 (árbitros) a 7 a 20 durante 1 año, durante 5 (años) y tenemos los datos en bruto. Lógicamente son datos personales que no se utilizarán, no saldrán del entorno del CTA. Simplemente saldrá el número, pues había 6 personas durante 2 años, una durante 5 y 3 durante 20, pues lo que sea, pero no saldrán jamás los nombres de las personas que nos comuniquéis esto ¿de acuerdo?", concluía.

Cabe destacar que el propio Rubinos Pérez desveló de forma "espontánea" a los agentes que registraron la sede del Comité de Árbitros el pasado 28 de septiembre por orden del titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que era posible que no localizaran alguno de los documentos que buscaban porque habían sido eliminados por el citado expresidente del CTA ya fallecido, Sánchez Arminio.

El nº 2 de Medina Cantalejo detalló además que el día en que cesó el propio Sánchez Arminio "estuvo al menos dos o tres horas en el destructor de papel eliminando documentos". Una revelación que Rubinos Pérez se guardó hasta que los agentes entraron en el CTA 5 años después para "perplejidad" de los colegiados.

Velasco Carballo y 11 colegiados más, señalados

Tal y como publicó este diario, el expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo y 11 colegiados más fueron señalados ante la Guardia Civil por sus propios compañeros por contratar los servicios de coaching del hijo del exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira.

Según se desprende de la declaración de una veintena de colegiados, recogidas en el sumario del caso Negreira, los árbitros en activo y retirados que contrataron los servicios de Javier Enríquez junto a Velasco Carballo fueron los siguientes: Javier Alberola Rojas, Juan Martínez Munuera, Alejandro Hernández Hernández y Alfonso Álvarez Izquierdo (1ª División); David Medié Jiménez, Iñaki Vicandi Garrido y Santiago Jaime Latre (1ª División y VAR); Álvaro Moreno Aragón y José María Carrera García (asistente 1ª División); Oliver de la Fuente Ramos (2ª División) y Carlos Calderiña Pavon (1ª RFEF).