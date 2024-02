La confesión del nº 2 de Medina Cantalejo: "El CTA fomentó la relación de los árbitros con el hijo de Negreira"

El adjunto a la Presidencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y n º 2 de Luis Medina Cantalejo, Antonio Rubinos Pérez, confesó que el propio CTA "fomentó desde hace años" la relación de los colegiados con el hijo de José María Enríquez Negreira.

Tal y como publicó este diario, el expresidente de los árbitros, Carlos Velasco Carballo y 11 colegiados más fueron señalados ante la Guardia Civil por sus propios compañeros por contratar los servicios de coaching de Javier Enríquez Romero.

Libertad Digital publica en exclusiva una nueva grabación de Rubinos Pérez durante una reunión que organizó el Comité nacional con decenas de árbitros de Primera, Segunda y Segunda B el pasado 16 de febrero de 2023, sólo un día después de que estallara el caso Negreira en los medios de comunicación. .

Durante el encuentro que se realizó por videollamada, Rubinos Pérez relataba a los colegiados lo siguiente: "Estamos escribiendo un informe bastante amplio que nos ha pedido Integridad, como os podéis imaginar pues nos piden muchas cosas. Y entre otras sabemos que ha habido, puesto que desde el propio CTA hace ya bastantes años que se fomentó una relación de bastantes de vosotros con Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira".

"Aquellos que la habéis tenido, pues fantástico, fenomenal, vosotros tuvisteis, tomasteis esa decisión, me parece muy bien, pero sí que es necesario que tengamos un conocimiento de qué relación tuvisteis, cuánto tiempo duro, si había contraprestación económica, si tenéis esos datos y en qué consistía esa relación cuando empezó, cuándo terminó y... y que nos facilitéis esa información", añadía.

"Así que por favor escribís a Manuel a Manuel Díaz, a nuestro secretario, pues oye, ‘yo estuve en el año 2014, estuve 1 año, 2 años, 3 años, ninguno le pagaba, no le pagaba, nos tomábamos un café, o me acompañaba al estadio’. Bueno, pues aquellas relaciones que hayas tenido que ver, por favor documentárnosla, porque es importante que tengamos estos datos encima de la mesa", finalizaba.

Recordamos que la mano derecha de Medina Cantalejo, Rubinos Pérez, es adjunto a la presidencia del CTA desde el año 2018. No obstante, este excolegiado madrileño de Primera División lleva vinculado al Comité nacional desde el año 2012. De hecho, durante la presidencia de Victoriano Sánchez Arminio y la vicepresidencia de Negreira, fue elegido responsable del programa de talentos y mentores.

"No saldrán jamás los nombres"

Tal y como desveló LD, el Comité de Árbitros que preside Luis Medina Cantalejo quiso tapar a los colegiados que pagaron al hijo de José María Enríquez Negreira. Así se desprende de un audio protagonizado por el adjunto a la Presidencia del CTA, Antonio Rubinos Pérez, durante una reunión ante decenas de colegiados el día después de estallar el caso Negreira: "Javier Enríquez, pues está metido en todo este, en todo este jaleo... Sabéis que ha salido como administrador de la empresa durante un tiempo, de la empresa de su padre y por tanto, pues necesitamos conocer las relaciones que habéis podido tener en su faceta que fundamentalmente hacía de coach, pues con que habéis tenido los que la hayáis tenido. Yo sé que él ha intentado tenerlas con todos, porque yo ya hace mucho que fui árbitro, pero a mí me tentó varias veces".

"Todos aquellos que habéis participado de ésta, de este trabajo que hacía él como mentor, pues simplemente, o como coach, pues nos lo comentáis. Simplemente lo documentamos y lo tenemos, pues oye, sabemos si a 2 (árbitros) a 7 a 20 durante 1 año, durante 5 (años) y tenemos los datos en bruto. Lógicamente son datos personales que no se utilizarán, no saldrán del entorno del CTA. Simplemente saldrá el número, pues había 6 personas durante 2 años, una durante 5 y 3 durante 20, pues lo que sea, pero no saldrán jamás los nombres de las personas que nos comuniquéis esto ¿de acuerdo?", afirmó Rubinos Pérez.