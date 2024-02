Ocampos pide igualdad tras el escándalo de Vallecas: "Si esto le ocurre a una mujer..."

El Sevilla ganó por un 1-2 en Vallecas ante un Rayo, pero la noticia del día fue la agresión de un joven seguidor del equipo local a Ocampos metiéndole el dedo en el culo al jugador del Sevilla cuando este iba a sacar de banda.

Este fue el momento:

En el Rayo vs Sevilla un aficionado le ha metido el dedo por el culo a Ocampos cuando ha ido a sacar de banda 💀💀💀 pic.twitter.com/Ixe9Ms6eHO — gam (@mbafraudee) February 5, 2024

"Ojalá LaLiga lo tome con seriedad, como el tema del racismo. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto. Ojalá no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar", sentencia Ocampos.

El jugador del Sevilla tuvo que hacer un ejercicio de contención para no pasar a mayores con el personaje que le agredió: "Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les pase, así que esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar y que un tonto no manche a la afición, que se comportó muy bien".

Se espera que la Liga y el Rayo tomen medidas. El Sevilla ya ha emitido un comunicado.