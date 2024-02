Los tremendos palos de Ceferin a la Superliga: "Liga zombie... es como la manzana de Blancanieves"

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, aseguró que "toda organización necesita sangre nueva después de un tiempo", tras anunciar que no concurrirá a la reelección cuando termine su actual mandato en 2027, a pesar de que el Congreso del organismo aprobó este jueves una modificación estatutaria que le permitiría hacerlo.

Ceferin confirmó su decisión en una conferencia de prensa posterior al Congreso celebrado este jueves en París, en la que dijo que lo había decidido hace unos seis meses y que se lo había comunicado a su familia y a algunos amigos, como el secretario general, Theodore Theodoridis, quien le acompañó en su comparecencia.

"La razón es que toda organización necesita sangre nueva después de un tiempo y principalmente porque he estado alejado de mi familia siete años y lo voy a estar hasta 2027, primero a mi familia y luego a mis amigos", afirmó.

Ceferin explicó que no desveló su decisión antes de que el Congreso acordara modificar los Estatutos, porque "no quería influir" en su postura y porque quería ver la cara de algunas personas, a la vez que cuestionó que se hayan publicado informaciones al respecto sin haberle preguntado sobre su intención o no de optar a ser reelegido.

"Nadie me ha preguntado y he visto informaciones. Lo que me hace feliz y me enorgullece es haber capitaneado un barco que ha navegado muy bien en tiempos de tormenta y lo seguiré haciendo estos tres años y estoy orgulloso de que la comunidad del fútbol está unida como nunca", apuntó.

El dirigente esloveno reconoció estar cansado de proyectos como la Superliga y de "autoproclamadas autoridades morales" y se refirió, sin mencionar su nombre, al croata Zvonimir Boban, quien dejó su puesto en la UEFA a finales de enero y justificó su salida por discrepancias con Ceferin, ante la intención de este de modificar los estatutos para poder presentarse.

Según dijo, Boban era uno de los que sabían su intención de no optar a la reelección, pese a lo cual hizo pública "una carta narcisista". "Sus aspiraciones personales están en cuestión y su moralidad también", añadió.

Los palos a la Superliga

Ceferin fue muy crítico con el nuevo proyecto: "El fútbol es de las pocas cosas en las que Europa es puntera. Tenemos que estar orgullosos y ese éxito se basa en el modelo único, en la solidaridad, en los ascensos, en los descensos. Debemos proteger este modelo. Todos y no la UEFA en sí. Hay quien está intentando pisotear 70 años de historia, pretenden ser los salvadores cuando en realidad están cavando las tumbas. Están intentando cambiar este modelo europeo de fútbol, a pesar de su éxito. Se hacen las víctimas cuando no son más que depredadores. Forman un círculo cerrado. Están confundiendo monopolio con unidad, limosna y solidaridad. No saben nada de la libertad de expresión. El fútbol europeo representa uno de los símbolos de Europa. La unidad es lo único que nos puede salvar, incluso en el fútbol".

Lo que entiende Ceferin que es la Superliga: "Entendemos que es un ataque a la UEFA. Defendemos un equilibrio. Cada club puede unirse a la competición que quiera. Planean por su deseo de hacer más dinero, capital, poder y prestigio. Sentimiento de superioridad y avaricia. Siempre quieren más y más. Quieren ser superiores. La Superliga es como la manzana de Blancanieves. Como los aficionados al fútbol no son tontos, nada cambiará. No se pueden comprar los sueños, el mérito deportivo. No se puede comprar la historia ni los valores que hacen del fútbol un juego fuerte y glorioso. Tenemos 70 años de historia, pero quedan muchos más".

Advertencia a los clubes: "Los equipos son libres de participar en nuevas competiciones si así lo desean; nadie quiere detenerlos, nadie les ha dicho nunca que no pueden hacerlo. Cada uno puede hacer lo que quiera, incluso unirse a lo que los seguidores ingleses llaman la Liga Zombi, o lo que yo llamo la Liga Pleonexia. Amigos míos, la pleonexia es el deseo de tener siempre más. Más dinero, más poder, más capital, más prestigio. Más de cualquier cosa que alimente el sentido de superioridad, codicia y orgullo de una persona. Nunca pueden tener suficiente. Nunca. Siempre quieren más y más y no les importa si eso significa que otros tienen cada vez menos. Son superiores. Sócrates describió a quienes padecían pleonexia como destructores de la convivencia y del bien común. Siempre quieren más, incluso si eso significa destruir todo lo que les rodea".

En su comparecencia evitó hacer comentarios sobre la decisión del gobierno de España de no suscribir la declaración propuesta por Francia firmada ayer por 26 ministros europeos del ramo "por un modelo deportivo basado en la solidaridad, el mérito deportivo y el impacto social del deporte. "Estoy contento porque la han firmado 26 países", agregó.

Ceferin fue elegido por primera vez presidente de la UEFA el 14 de septiembre de 2016 para suceder a Michel Platini.