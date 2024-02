Pánico a la tarjeta azul en el fútbol: ¿Se podrá expulsar jugadores durante 10 minutos?

¿Se imaginan que en un futuro no muy lejano se pueda expulsar a jugadores durante 10 minutos y que luego puedan volver al campo? No, no estamos hablando de la Kings League de Gerard Piqué sino del fútbol tradicional, que podría pasar de tener solo tarjetas rojas y amarillas a tener también cartulinas de color azul.

Según informa el medio inglés 'The Telegraph', la IFAB (International Football Board Association) está apunto de introducir la 'tarjeta azul', que, según dicen sus inventores, ayudaría a reducir las quejas a los árbitros y las entradas duras. Se sancionarían entradas temerarias, protestas o actitudes antideportivas.

"Hemos identificado el mal comportamiento de los jugadores con un problema grave para el fútbol. Estamos examinando qué podemos hacer mediante cambios en la reglas del juego. Una expulsión programada podría ser un elemento disuasivo mayor que una advertencia. También hay mucho interés por parte de varias partes interesadas en la idea de que sólo el capitán puede acercarse correctamente al árbitro", ha comentado Lukas Brud, uno de los responsables de la IFAB.

Estas tarjetas se han ido probando ya este curso en categorías inferiores del fútbol galés y sueco. De momento, como dice ‘The Telegraph’, no se aplicará en las mejores ligas del mundo, pero solo hasta que se perfeccione. Algo parecido a lo sucedido en su día con el VAR.

¿Quién está mas cerca de tener en su fútbol estas tarjetas? Los ingleses. Se habla de incluirlas en la FA Cup a partir de la próxima temporada.