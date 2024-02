Un año más, en Libertad Digital desgranamos quiénes son los futbolistas de La Liga que más cobran en cada uno de los equipos de Primera División en esta temporada 2023-2024. Siempre basándonos en las cifras ofrecidas por la página web Capology, una base de datos online de salarios deportivos, y consultando otras fuentes como Salary Sports o Fichajes.com

Conviene reseñar que en todos los casos se trata del salario en bruto, y que no se contemplan otros posibles incentivos como primas o bonus por resultados individuales o colectivos. Además, en muchos de los casos no son salarios verificados, y se trata más bien de estimaciones, habida cuenta que habitualmente los clubes no detallan sus cifras exactas.

ALAVÉS (€12,160,000 total anual - €552,727 de media por jugador)

En uno de los equipos recién ascendidos esta temporada, un futbolista cedido, Ianis Hagi, es el futbolista que más cobra. El atacante rumano percibe una ficha de 1.500.000€ en el Glasgow Rangers, el club que le tiene en propiedad. Se desconoce si el conjunto babazorro paga la totalidad de la ficha anual, o sólo una parte.

De los jugadores pertenecientes plenamente al club Ander Guevara, Luis Rioja y el portero Antonio Sivera son quienes más cobran, con cifras en todos los casos que se quedan cerca del millón de euros anual.

ALMERÍA (€17,590,000 total anual - €703,600 de media por jugador)

Con un incremento de más del 10% en salarios respecto al año pasado, Luis Maximiano es quien más cobra en el colista. El guardameta portugués, cedido esta temporada procedente de la Lazio italiana, percibe dos millones de euros anuales. Tras él se sitúa otro futbolista cedido recientemente, Luka Romero, en su caso procedente del Milan. 1.6 millones cobra el argentino.

En propiedad, el delantero Luis Suárez es el mejor pagado, con un salario que ronda el millón y medio, y con cinco años aún de contrato. Lucas Robertone, César Montes y Édgar se mueven en cifras ligeramente inferiores a las del colombiano.

ATHLETIC CLUB (€57,470,000 total anual - €2,394,583 de media por jugador)

Iñaki Williams es, con algo más de 11 millones brutos anuales, el futbolista mejor pagado en el conjunto vasco. Además, el delantero internacional con Ghana tiene contrato hasta 2028. Su hermano Nico, con un contrato renovado durante esta misma temporada, se sitúa inmediatamente por detrás, superando levemente los 10 millones.

Llama la atención respecto al año pasado la situación del futbolista Raúl García. De ser el mejor pagado de la plantilla, a renovar por una temporada –probablemente la última a sus 37 años- en la que sólo percibe 2 millones, por detrás de diez jugadores del equipo.

ATLÉTICO DE MADRID(€152,210,000 total anual - € 5,637,407 de media por jugador)

En el Atlético de Madrid, que ha aumentado en más de un 10% la masa salarial de la plantilla respecto al año pasado, Jan Oblak sigue siendo el futbolista mejor valorado económicamente. El esloveno es, de hecho, el guardameta que más cobra del fútbol español, con una ficha de 20.8 millones.

Tras él se sitúan Koke, que percibe 16 millones por temporada, y en un escalafón similar Álvaro Morata, Antoine Griezmann y Saúl, que se mueven entre los 13 y los 12 millones.

FC BARCELONA (€214,660,000 total anual - €7,666,429 de media por jugador)

Muchos cambios en el Barcelona entre salidas (especialmente las de Busquets y Dembelé) y llegadas. Pero Robert Lewandowski sigue siendo el futbolista mejor pagado de la plantilla, con un salario que ronda los 27 millones por temporada. Tras él, muy cerca, se sitúa Frenkie de Jong. Gundogan, llegado a coste cero este verano, ocupa el tercer lugar, con una cifra que se acerca a los 20 millones brutos por cada una de las dos temporadas que ha firmado.

Por detrás, varios futbolistas que superan los 10 millones, como Koundé, Cancelo, Joao Felix, Raphinha o Ferran Torres.

REAL BETIS (49,360,000€ total anual - 1,828,148€ de media por jugador)

En uno de los equipos que más ha subido en masa salarial respecto al año anterior, Nabil Fekir sigue siendo el futbolista que más cobra: una ficha de 8 millones brutos por temporada hasta 2026. Tras él se ha situado Isco, incorporado este verano a coste cero, y que tiene una ficha de que ronda los 7 millones.

Mucho más lejos quedan ya los futbolistas que se situarían en el siguiente escalafón, en una horquilla entre los 3 y los 4 millones brutos por año: Ayoze Pérez, Bellerín, Marc Roca, Pezzella…y también los recién incorporados Fornals y Chimy Ávila.

CÁDIZ (€27,090,000 total anual - €903,000 de media por jugador)

La llegada en este mercado invernal de Diadie Samassekou le ha colocado directo en el futbolista mejor pagado en la plantilla del Cádiz. Eso sí, el futbolista maliense llega cedido del Hoffenheim hasta final de temporada, por lo que habría que confirmar cuánto le paga el Cádiz de los casi 4 millones por temporada que tiene firmados el centrocampista en su contrato.

En una situación similar se encuentra Maxi Gómez, con 3.5 millones de contrato por temporada, y también cedido (del Trabzonspor turco). En su caso, eso sí, la cesión ha sido por una temporada completa.

En propiedad, Gonzalo Escalante es quien más cobra, con 1.8 millones brutos anuales y contrato hasta junio de 2026.

CELTA DE VIGO (€31,470,000 total anual - €1,210,385 de media por jugador)

Según Capology, Jonathan Bamba sería el futbolista mejor pagado en el cuadro vigués, con una ficha que supera ligeramente los 4 millones por temporada. Es decir, por delante del gran referente e ídolo del equipo, Iago Aspas, quien percibe actualmente una cifra cercana a los 3 millones. Por detrás, no muy lejos, se quedan Carles Pérez, Vicente Guaita y Fran Beltrán, superando todos ellos los dos millones.

GETAFE (€28,400,000 total anual - €1,290,909 de media por jugador)

El cuadro madrileño ha reducido de manera importante –más de un 20%- los gastos en concepto de ficha respecto al año anterior. Eso sí, en Borja Mayoral tiene a un futbolista muy bien pagado: 4.8 millones anuales. Un sueldo alto pero bien correspondido, teniendo en cuenta la capacidad goleadora del delantero esta temporada.

Hasta cinco futbolistas más superan los dos millones: Aleñá, Arambarri, Djené, Mata y Maksimovic. Queda por saber, eso sí, cuanto percibe Mason Greenwood de la entidad getafense: su ficha en el Manchester United rondaba los cuatro millones.

GIRONA (€26,750,000 total anual - €1,163,043 de media por jugador)

Es el equipo revelación de la temporada. Es el que más ha aumentado (en términos percentiles) la masa salarial. Sin embargo, el futbolista que más cobra es el mismo que el año pasado: David López, con algo más de 3 millones y medio. Eso sí, quien más ingresa es Eric García, con 6 millones, aunque buena parte de ellos son pagados por el club propietario de sus derechos, el Barcelona.

Tras ellos se sitúan Artem Dovbyk, con 2.5 millones y cuatro temporadas más en su contrato; y Daley Blind, quien supera levemente los 2 millones. Llama la atención cómo futbolistas capitales como Aleix García, Yan Couto o Savinho no alcanzan el millón por temporada.

GRANADA (€20,490,000 total anual - €788,077 de media por jugador)

En el conjunto de entre los recién ascendidos que más gasta en concepto salarial, son varios los futbolistas que superan el millón de euros. Jesús Vallejo (1.8), aunque cedido por el Real Madrid; Gonzalo Villar (1.6), Callejón (1.5) o, muy levemente, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Óscar Melendo, y los recién incorporados Facundo Pellistri y Jozwiak.

LAS PALMAS (€15,090,000 total anual - € 603,600 de media por jugador)

En el tercero de los ascendidos este año, destaca que son tres futbolistas cedidos los que más cobran, todos ellos con una cifra que bordea los 1.750.000. Son Máximo Perrone, del Manchester City; Munir, del Sevilla; y Julián Araujo, del Barcelona.

En propiedad, los futbolistas mejor pagados son Sinkgraven y Sandro, ambos con 1.5 millones por temporada.

RCD MALLORCA (€22,730,000 total anual - €947,083 de media por jugador)

En el Mallorca Vedat Muriqi sigue siendo, con mucha diferencia, el futbolista mejor pagado de la plantilla. El delantero kosovar percibe 4.5 millones por temporada, en un contrato que le mantendrá en la isla (si ningún club superior lo impide) hasta 2027. El gran fichaje del pasado verano, Sergi Darder, se sitúa en un segundo escalón también muy marcado, con unos 2.5 millones. Tras ellos, varios futbolistas en un horquilla entre el millón y el millón y medio, como Manu Morlanes, Pablo Maffeo, Toni Lato, Omar Mascarell o Predrag Rajkovic.

OSASUNA (€14,480,000 total anual - €689,524 de media por jugador)

La salida del Chimy Ávila ha dejado al croata Ante Budimir y sus 1.4 millones por temporada como el futbolista que más cobra en Osasuna. El delantero encabeza un listado con sueldos muy parejos: tras él, hasta ocho futbolistas superan muy levemente o se quedan muy cerca del millón anual: David García, Rubén García, Mojica, Catena, Moncayola, Moi Gómez, Aitor Fernández y Sergio Herrera.

RAYO VALLECANO (€19,440,000 total anual - €€777,600 de media por jugador)

En el combinado madrileño sucede algo similar a lo del Mallorca, pero en su caso con Raúl de Tomás. El delantero, que no ha terminado de explotar en su regreso a Vallecas, tiene una ficha de 3.250.000 millones por temporada hasta el 30 de junio de 2027.

Tras él se sitúa Miguel Crespo, llegado en este mercado invernal cedido por el Fenerbahçe, y que tiene una ficha de 2 millones anuales. Se estima que el Rayo le pagará poco más de un millón. Cantidad similar a la que perciben por toda la temporada Florian Lejeune y Álvaro García (1.4 millones) y Radamel Falcao e Isi Palazón (1.2 millones).

REAL MADRID (€290,340,000 total anual - €12,097,500 de media por jugador)

Tras la marcha de Eden Hazard y Karim Benzema, Toni Kroos ha pasado a ocupar el primer lugar en salarios de la plantilla. El alemán percibe –siempre según Capology- 24 millones de euros brutos por temporada. Eso sí, muy cerca de él se sitúan cuatro futbolistas, todos ellos por encima de los 21 millones: Alaba, Modric, Vinicius y Bellingham, que es quien tiene el contrato más largo, hasta 2029.

REAL SOCIEDAD (€52,230,000 total anual - €€2,008,846 de media por jugador)

Sin haber aumentado reseñablemente su masa salarial, el conjunto donostiarra ha dado un salto cualitativo importante esta temporada. En buena parte, aprovechando la salida de Asier Illarramendi, el futbolista mejor pagado la temporada pasada, y la llegada de dos futbolistas cedidos para liderar ese ranking: Kieran Tierney (6.5 millones) y André Silva (5 millones). Se desconoce qué cantidad paga la Real, y cuál su club de origen, Arsenal y Leipzig repectivamente.

A partir de ahí, tres futbolistas superan los tres millones por temporada: Mikel Oyarzábal (3.6), Mikel Merino (3.2) y Martin Zubimendi (3.1). Cerca de esa cifra andan varios jugadores como Le Normand, Remiro, Odriozola o Brais.

Quedan por determinar las cifras exactas del nuevo contrato de Take Kubo, firmado esta misma semana. Hasta la fecha, el japonés tenía un sueldo de dos millones anuales.

SEVILLA (€71,560,000 total anual - €2,555,714 de media por jugador)

Tras la reciente marcha de Ivan Rakitic es, siempre según Capology, Mariano el futbolista que se ha quedado como el mejor pagado de la plantilla, superando levemente los 5 millones por cada uno de los dos años de contrato que firmó en Nervión.

Superando los 4 millones encontramos a Soumaré (4.6), Navas (4.4), Marcao (4.3), y Nianzou, Sow y Gudelj, que lo hacen levemente. Sergio Ramos se quedaría en sólo 2.2 millones.

VALENCIA (€34,990,000 total anual - €1,399,600 de media por jugador)

Otro conjunto que ha bajado de manera importante los gastos en salarios esta temporada, aunque no se está reflejando en la clasificación. Por si fuera poco, la salida hace unas semanas de Gabriel Paulista rumbo al Atlético de Madrid ha dejado a José Gayá en solitario como el futbolista mejor retribuido de la plantilla, con 5.8 millones anuales.

Lo más destacado tras ello son los 4 millones anuales que percibe Mouctar Diakhaby y, por bajo, los 160.000 que percibe Mosquera, una de las grandes sensaciones defensivas de La Liga. No hay duda de que la próxima temporada verá considerablemente aumentada su ficha, sea en Mestalla o fuera.

VILLARREAL (€55,250,000 total anual - €1,841,667 de media por jugador)

Es uno de los que más ha aumentado la masa salarial en el reciente mercado invernal de fichajes, reflejado sobre todo en los 5.4 millones que cobra Gonçalo Guedes, llegado cedido del Wolverhampton, y que le sitúan en el primer lugar de la lista de sueldos de la plantilla.

Eso, precisamente, después de ser uno de los conjuntos que más habían reducido la masa salarial en el cambio de temporada. Algo se está reflejando en la clasificación. Tras el portugués se sitúan, con sueldos muy similares, Dani Parejo (3.8), Francis Coquelin (3.7), Gerard Moreno (3.6) y Sorloth (3.6), así como el también recién incorporado Bertrand Traoré (3.5).