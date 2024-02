Ancelotti habla de dónde ve a Vinícius si llega Mbappé al Real Madrid

No ha llegado aún, puede que no llegue si se tiene en cuenta sus antecedentes, pero qué pasaría con Vinícius si Mbappé llega al Real Madrid y sus posiciones se solapan. Eso es lo que le han preguntado a Carlo Ancelotti hoy en rueda de prensa sin mencionar algo, pero con una clara indirecta sobre el "futuro". Carlo además habló del Sevilla, rival de esta jornada, el regreso de Sergio Ramos o Arda Güler. También confirmó que Rüdiger ya está listo.

Sergio Ramos vuelve al Bernabéu

"Mañana vuelve y el estadio le recibirá con mucho cariño, como se merece una leyenda como él. Ha sido un capitán de verdad, con calidad y carácter"

Kroos, renovación y regreso a su selección

"Me lo contó, que volvía a la selección. No le va a afectar a su rendimiento con nosotros. Su rendimiento aquí es muy alto. Yo no voy aconsejar a Kroos de lo que tiene que hacer. No es mi hijo... él tiene toda la capacidad mental para decidir sobre su futuro".

Arda, aún verde

"Es una cuestión de competencia con los otros jugadores. Es muy joven tiene que ser paciente, pero tiene el nivel para empezar partidos"

Posición de Vinícius

"Yo pienso que Vini puede jugar también por dentro, no digo como delantero centro único, pero sí con una pareja. Él está muy cómodo jugando por fuera... y le ha venido bien estar por dentro para tirar el desmarque. Yo quiero meterle donde más se sienta cómodo, que de momento es la banda izquierda"