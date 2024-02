Kroos cree que "quizá Dios lesionó" al árbitro del Real Madrid-Sevilla

Cada vez que Toni Kroos habla en el podcast Einfach mal Luppen que firma con su hermano Felix, los titulares caen. Así ha sido después del Real Madrid-Sevilla del pasado domingo que ganó el conjunto blanco, pero que dejó una pésima imagen, según la versión madridista, del colegiado del encuentro Díaz de Mera. Un árbitro que incluso se lesionó y tuvo que ser sustituido.

"Dios lo ve todo y probablemente luego le lesionó la pantorrilla", comentó, en principio en tono irónico, el centrocampista alemán del Real Madrid. "Acabábamos de tener dos o tres oportunidades realmente buenas. Realmente hizo todo mal, se lesionó en el momento equivocado. Hay que decir que el cuarto árbitro es mucho mejor árbitro. Hizo un buen trabajo", sentenció.

Kroos destacó que ni él ni Ancelotti suelen ser amonestados por protestar y eso es una prueba clara de lo mal que lo hizo el árbitro. "Leí en alguna parte: si Toni Kroos y Carlo Ancelotti han visto tarjetas amarillas por protestar, entonces algo anda mal, entonces algo debe andar mal"

Toni comentó por último que que no temió en ningún momento por una segunda amarilla y por lo tanto la expulsión: "No me hubieran sacado una segunda amarilla y roja, sentí que lo tenía bajo control. Es amable de su parte prestar atención. Ha estado en esta situación muchas veces y sabe lo que es"