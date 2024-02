El nº 2 de Medina Cantalejo asegura a la Guardia Civil que no hay informes arbitrales de la época Negreira en el CTA

La mano derecha del presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Luis Medina Cantalejo ha asegurado a la Guardia Civil que no hay informes arbitrales de la época Negreira en el CTA.

Antonio Rubinos Pérez, es adjunto a la presidencia del CTA desde el año 2018. No obstante, este excolegiado madrileño de Primera División lleva vinculado al Comité nacional desde el año 2012. De hecho, durante la presidencia de Victoriano Sánchez Arminio y la vicepresidencia de José María Enríquez Negreira, fue elegido responsable del programa de talentos y mentores.

En la declaración como testigo de Rubinos Pérez del pasado 9 de octubre ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el nº 2 de Medina Cantalejo afirmaba a los agentes que "recuerda que llegó al CTA una tarde, con anterioridad del cese

de Victoriano SÁNCHEZ ARMINIO lo pudo ver en su despacho mientras estaba

en funcionamiento la máquina de destrucción de papel, desconociendo el contenido de dichos documentos".

Al ser preguntado si le consta que a su llegada como adjunto del presidente del CTA faltara documentación de los archivos del estamento arbitral, Rubinos Pérez aseguraba que "no había informes arbitrales de temporadas anteriores", aunque "si existía la relación de puntuaciones de cada uno con su nota".

Los investigadores le interpelaban entonces para que dijera quién/quiénes conocían de esta incidencia. La mano derecha de Medina Cantalejo contestaba que el entonces presidente del CTA Carlos Velasco Carballo, él mismo y los miembros de la comisión técnica.

A continuación, la Guardia Civil le preguntaba si le constaba que por parte de la nueva cúpula del CTA se activara algún protocolo interno o se diera cuenta a algún departamento

interno o incluso al propio presidente dela RFEF. Rubinos Pérez aseguraba desconocerlo.

En el resto de su declaración, Rubinos Pérez seguía la línea marcada públicamente por su jefe Medina Cantalejo respecto a la poder y las funciones de Negreira en el CTA. Aseguraba que no hacía "nada", que asistía a las jornadas arbitrales, "pero no participaba en las ponencias", que "ni siquiera estaba en la sala. Añadía que acudía a las convocatoria de las Comisiones Interterritoriales, pero que "como mucho hacía dos aportaciones", que "ocasionalmente acudía a las pruebas físicas".

Por último apuntaba que Negreira como "los otros dos vicepresidentes, eran los encargados de informar en qué grupo iban clasificados provisionalmente (del 1 al 3) y los aspectos a mejorar, con motivo de las jornadas arbitrales" y que "muchas veces no sabía ni quién era el árbitro al que estaba informando".

Los audios de Rubinos Pérez

Tal y como desveló LD, el Comité de Árbitros que preside Luis Medina Cantalejo quiso tapar a los colegiados que pagaron al hijo de José María Enríquez Negreira. Así se desprende de un audio protagonizado por el adjunto a la Presidencia del CTA, Antonio Rubinos Pérez, durante una reunión ante decenas de colegiados el día después de estallar el caso Negreira: "Todos aquellos que habéis participado de ésta, de este trabajo que hacía él como mentor, pues simplemente, o como coach, pues nos lo comentáis. Simplemente lo documentamos y lo tenemos, pues oye, sabemos si a 2 (árbitros) a 7 a 20 durante 1 año, durante 5 (años) y tenemos los datos en bruto. Lógicamente son datos personales que no se utilizarán, no saldrán del entorno del CTA. Simplemente saldrá el número, pues había 6 personas durante 2 años, una durante 5 y 3 durante 20, pues lo que sea, pero no saldrán jamás los nombres de las personas que nos comuniquéis esto ¿de acuerdo?".

Durante el mismo encuentro que se realizó por videollamada, Rubinos Pérez relataba a los colegiados lo siguiente: "Estamos escribiendo un informe bastante amplio que nos ha pedido Integridad, como os podéis imaginar pues nos piden muchas cosas. Y entre otras sabemos que ha habido, puesto que desde el propio CTA hace ya bastantes años que se fomentó una relación de bastantes de vosotros con Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira".