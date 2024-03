¿Ataque xenófobo a un portero español en México por su acento?

Imaginen si un tertuliano/periodista en España dice que no es normal que un portero del Athletic de Bilbao tenga acento mexicano porque el equipo de San Mamés solo juega con jugadores vascos. Aunque este jugador tenga orígenes vascos, que es lo mínimo que pide el club bilbaíno, y por tanto cumpla la norma de la entidad. Como es lógico, la noticia se haría viral y se acusaría a dicho periodista, incluso al país entero, de xenofobia. Eso ha pasado en México con un portero español con triple nacionalidad, perteneciente al Chivas de Guadalajara, equipo que tiene como tradición jugar con futbolistas del país azteca.

El contexto es el siguiente: Óscar Whalley, natural de Zaragoza, portero del Guadalajara, entrenado por Fernando Gago y fichado por el director deportivo, también exmadridista, Fernando Hierro. Se pone en duda la titularidad del guardameta en el duelo de octavos de la Concacaf ante el América en un nuevo clásico entre ambos conjuntos. Y uno de los periodistas de Fox Sports, Óscar Guzmán, habla en la previa del acento del arquero.

"Sin ánimos de molestar, pero este arquero tiene presión desde su acento. Sin xenofobia, ni ningún tipo de cosas que no vengan al caso, pero no es normal ver al arquero del Guadalajara con el acento español. Ya sabemos toda la historia y está perfecto, está dentro de los estatutos... desde su acento empieza la presión", comentó este periodista en el programa La Última Palabra.

Este fue el momento:

🤯 "ESTE ARQUERO TIENE PRESIÓN DESDE SU ACENTO" Whalley sería titular mañana ante América, y tendrá que demostrar lo que es defender los colores de Chivas 🐐 'NO LE VEO MADERA PARA QUE CHIVAS NO TENGA UN PORTERO EN FUERZAS BÁSICAS'#LUP pic.twitter.com/AR8rGffW4e — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 6, 2024

Hay que comentar que Whalley, cuya madre es mexicana, tiene triple nacionalidad: española, mexicana e inglesa. Jugó en equipos como Zaragoza, Sporting de Gijón, Huesca, Lugo o Castellón. Además ha sido internacional Sub 21 con España. El problema, que en realidad no debería serlo, es que Óscar, que legalmente tiene nacionalidad mexicana y pasó gran parte de las vacaciones de su niñez en Monterrey, puede jugar perfectamente en las Chivas de Guadalajara. Poco tiene que ver su acento español. Igual que, por ejemplo, Garnacho, jugador del Manchester United, juega con Argentina y tiene acento madrileño. Aún así, en México hablan de "mayor presión" por no tener acento mexicano.