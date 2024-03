Pánico en Madrid por Pedro Sánchez: Almeida ve peligrar la final del Mundial 2030

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, tiene ya en mente espectáculos deportivos en la capital de España tan importantes como el Mutua Madrid Open de tenis, la Fórmula 1, la UFC y por supuesto el Mundial de 2030. Eso sí, Almeida no se fía para nada de lo que puede hacer Pedro Sánchez de cara a entorpecer el papel de Madrid en dicha cita mundialista que se compartirá con Portugal, Marruecos, Argentina o Uruguay. Todo ello por el voto del presidente del gobierno eligiendo antes a Frankfurt que a Madrid como sede de la Agencia Europea Antiblanqueo.

En una entrevista para el diario Marca, Martínez Almeida fue preguntado por si tenía miedo a que la decisión sobre la sede de la final fuese en Madrid o, por ejemplo, en Marruecos: "Lo ha dicho usted, pero si Pedro Sánchez votó por Frankfurt contra Madrid, ¿qué nos impide pensar que va a votar por Casablanca contra Madrid?".

El alcalde madrileño también se mostró preocupado porque la decisión aún no esté tomada: "Lo que nos podríamos preguntar es por qué Madrid no es sede ya de la final. España promovió esta candidatura conjuntamente con Portugal. Luego, efectivamente, se incluiría a Marruecos. Pero si hay una ciudad en estos momentos que es capital mundial del fútbol es Madrid. Dije en broma, pero es cierto, que entre todos los equipos de Madrid tenemos 14 Copas de Europa. Tenemos dos estadios como el Bernabéu y como el Metropolitano. Tenemos una selección, la española, que es campeona. Parece extraño que se discuta que la final de este Mundial tiene que ser en Madrid. Convendría que esto se resolviera con cierta rapidez para que todos supiéramos a qué atenernos".

Lo que tiene más tranquilo al mandatario madrileño es la NFL y la Fórmula 1. La segunda, sobre todo, le hace especial ilusión: "La principal, la Fórmula 1, que un evento de estas características 40 años después haya querido volver a la ciudad de Madrid ejemplifica el momento estamos viviendo. Que el Gran Circo quiera estar aquí presente, quiera hacerlo durante 10 años, es un motivo de orgullo como ciudad. En segundo lugar, a mí me hace mucha ilusión que venga la NFL y viene porque tenemos una infraestructura deportiva con el estadio Santiago Bernabéu que permite por fin albergar este tipo de acontecimientos. Eso es una buena noticia para toda la ciudad de Madrid, incluido los atléticos, que la NFL venga al Bernabéu. Pero también, por ejemplo, los premios Laureus, que ya habían estado en España pero que no habían estado en Madrid, ponen de manifiesto que esta ciudad está en el punto de mira".

La UFC es otro de los objetivos de Madrid y más tras el triunfo de Ilia Topuria: "No estaría mal ese Topuria- McGregor en el Bernabéu, al que yo estaría encantado de poder asistir. Dicho lo cual, Topuria no sólo es su gran deportista y para mí además, tengo que decir, que es una persona con la cabeza muy bien amueblada. Tuve la oportunidad de estar 30 minutos a solas con él hablando de diversas cuestiones y la verdad es que es un tipo, una persona que me sorprendió muy positivamente por cómo tiene de bien estructurada la cabeza, cómo ve su carrera, qué es lo que quiere, cómo se prepara y cómo entrena. Conocer la historia de Topuria puedo decir que es fascinante y he tenido la suerte de hacerlo".