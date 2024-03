Mijatovic 'masacra' a Vinícius: "El escudo del Madrid no aguanta eso"

"La camiseta del Real Madrid no aguanta este tipo de comportamientos, tal vez la de otro equipo sí. Yo le aconsejo que encuentre la manera de tranquilizarse o no llegará a ser un grandísimo jugador". Así de contundente se mostró el héroe de la Séptima del Real Madrid, Pedja Mijatovic cuando le preguntaron en varios medios de comunicación, Cope y Ser, por Vinícius.

"Es un jugador diferente. Que marca las diferencias. Merece todo el respeto. Es un jugadorazo... Pero todos te dicen que tienen que cambiar su comportamiento. Grita a los contrarios y a sus compañeros. Le tienen que tranquilizar como si fuese un niño... Tiene que cambiar mucho sobre esto, hacer un cambio radical. Todo lo bueno que ha futbolístico lo va a cagar en otro sentido", añadió.

Mijatovic fue más allá y mantuvo su discurso de crítica en todo momento: "Este tipo de comportamiento no lo entiende nadie. Esto me sorprende a mí y a toda la humanidad. Si esto pasa contra el Real Madrid, todos diríamos que la UEFA, tal... Hay que ser objetivos. Esta jugada de Vinicius es frustración y no sé si habría que sacarlo porque puede dejar al equipo con 10 jugadores".

Hay que recordar que en el partido ante el Leipzig, Vinícius se jugó la expulsión con un empujó a la altura del cuello sobre Orban, defensor del conjunto teutón. El colegiado solo le sacó amarilla cuando el Bernabéu se había quedado mucho por la acción. Fue el brasileño, poco después, el autor del 1-0 del Real Madrid. El 1-1 final más el 0-1 de la ida le dio el pase al equipo de Carlo Ancelotti.