El nuevo lema de Simeone para defender a su plantilla

Simeone nunca vende a su equipo. Eso es lo que se saca en conclusión de la rueda de prensa de hoy en la previa del choque del Atlético de Madrid ante el Inter teniendo en cuenta que aunque lo suyos estén firmando otro año con fallos garrafales y con un desastre continuo fuera de casa, el Cholo insiste en confiar en ellos.

Simeone reiteró varias veces que no se rendirá con su equipo: "No tengo mucho para hablar, no creo que tenga que hablar demasiado. Confío el cien por cien en mi equipo y sé que van a hacer un buen partido".

Hasta tres veces lo dijo: "El sábado lo pasé mal pero el domingo salió el solo otra vez. Sé el equipo que tengo ante un gran rival y lo vamos a hacer bien". El argentino, con las ideas muy claras: "Con las ideas muy claras, entendiendo todo lo que nos está sucediendo. Hasta el partido ante el Bilbao de local hicimos una temporada muy buena, compitiendo, ahora tenemos la revancha, en los últimos partidos el equipo no mantuvo el nivel que venía teniendo y esperamos seguir creciendo a partir de las enseñanzas".

A la afición, no le pide nada Simeone. Entiende que no es momento de exigir nada a la gente: "Silencio. No les puedo pedir nada ahora mismo. Entendemos que la afición se quedara con el sentimiento malo tras Cádiz, pero mañana es en casa y será diferente, tendremos un gran ambiente en el estadio, no tengo dudas para ello".