Negreira se niega a declarar ante el juez sobre los cobros millonarios al F.C. Barcelona

El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, se ha negado a declarar ante el juez. Negreira es investigado por cobrar 7,6 millones de euros del F.C. Barcelona entre 2001 y 2018 por una supuesta labor de asesoramiento.

Negreira fue citado en calidad de investigado este martes por el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que instruye el caso. Dicha cita se acordó una vez el juez recibió el informe psiquiátrico del forense que examinó a Negreira, que en un primer momento pidió no declarar alegando que sufre demencia. Sin embargo, el médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (Imelec) que lo evaluó en octubre estimó que podía prestar declaración y el juez decidió convocarlo, una cita que se ha aplazado dos veces por motivos de agenda de los abogados hasta este martes.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "Negreira se ha negado a declarar ante el juez". Cabe destacar que según establece la Ley, los imputados en un proceso penal no están sometidos a la obligación de decir la verdad o declarar, en virtud de los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

Recordamos que en el caso Negreira están investigados por presunto cohecho (soborno), además de Negreira, el Barça como persona jurídica, el expresidente blaugrana Joan Laporta por primer mandato (2003-2010) y los miembros de la junta directiva de Laporta "o que estuvieran integradas en el organigrama del club y tuvieran una responsabilidad efectiva en la toma de la decisión de efectuar los pagos".

También están investigados el hijo de Negreira, Javier Enríquez, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

Además de por cohecho, todos están investigados también por los presuntos delitos continuados de corrupción deportiva, administración desleal y, solo el Barça, por falsedad en documento mercantil.