Pedro Rocha contra las cuerdas: piden su citación por no entregar a la juez los documentos requeridos a la RFEF

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte que preside Miguel Ángel Galán ha solicitado la citación judicial del presidente de la Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, por no entregar los documentos requeridos por la titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo que investiga el caso ‘supercopa files’.

El pasado miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entraron en la sede de la Federación Española de Fútbol para conseguir los documentos requeridos judicialmente el pasado mes de noviembre que no habían sido entregados por la RFEF. Este viernes, la juez dejaba en libertad sin medidas cautelares a los detenidos puestos a su disposición por la UCO. La magistrada investiga a Tomás G. C. por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y administración desleal, y a Ángel G. S. por la supuesta comisión de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental y administración desleal. Ambos se han negado a declarar.

En un escrito de 7 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación afirma que "la Federación ha desobedecido el requerimiento de ese juzgado. La documentación presentada por los responsables de la RFEF no incluye los documentos requeridos relativos a los contratos celebrados para la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Ninguno de los documentos esenciales ha sido presentado al juzgado, lo que no solo plantea la necesidad de obtenerlos, tal como lo habrá hecho el juzgado estos días, sino también la citación de los líderes de la RFEF para que identifiquen a los responsables del incumplimiento, declaren sobre las razones de la desobediencia y se evite un patrón de conducta que se viene dando desde que se abrieron Diligencias de Investigación por el Sr. Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".

"El liderazgo de la RFEF actualmente lo ostenta D. Pedro Rocha, Presidente de la Gestora, que, sin solución de continuidad desde 2018, también ha ostentado las siguientes responsabilidades: Vicepresidente de la RFEF y miembro de la Junta Directiva desde 2018 hasta 2020; Vicepresidente Económico y Presidente de la Comisión Económica desde 2020 (Documentación aportada por la RFEF: acta núm. 1 de la Junta Directiva de 15 de octubre, folio 4º, segundo párrafo); Vicepresidente único, tras la destitución de todos los vicepresidentes por parte del Sr. Rubiales, quien logró así nombrarlo de facto como su sucesor y Presidente de la gestora tras el escándalo internacional que protagonizó en Australia; y Presidente de la RFEF, en la gestora actual", añade.

El escrito, que también apunta la responsabilidad de la directora de Gabinete de Presidencia, Elvira Andrés, subraya que "los responsables de la RFEF han desobedecido el requerimiento al no remitir ‘los Informes emitidos por el Comisionado de Control Externo, y, en su caso, por la Oficina de Control y Supervisión respecto del contrato celebrado con SELA para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, así como informes de los contratos celebrados con el despacho G&C Legal o con cualquiera de sus miembros, incluyendo los encargos realizados por la Federación sobre la base de un posible contrato marco’. De todos los informes requeridos, dentro de una maraña de documentos, tan solo se han remitido los dos Informes relativos a la Validación de una Adenda del contrato de 29 de diciembre de 2020".

"Desconocemos la motivación de estos responsables para no cumplir con el requerimiento del juzgado, pero No podemos pasar por alto el hecho de que el actual presidente y la Directora de Gabinete de la Presidencia ocuparon, nada menos que la presidencia de dos de esas Comisiones, respecto a las cuales el juzgado solicitaba ser informado sobre su composición. Por lo tanto, la declaración de ambos, en la calidad que se estime más conveniente", apunta el escrito.

La declaración de Rocha como testigo o investigado

La asociación de Miguel Galán destaca a su vez que "si los informes no se realizaron, la Sra. Directora de Cumplimiento debería ser citada al juzgado para declarar fuera de la pieza secreta sobre el motivo por el que no los realizó. En caso de que los informes se hayan realizado, también debería declarar, al igual que el Sr. Rocha, sobre cuál ha sido el motivo de que no hayan sido remitidos al juzgado acompañando a los otros informes del Comisionado, que tampoco han sido remitidos por estos dirigentes. Añadidamente, es importante también su declaración para que se exprese sobre lo declarado por el Exsecretario General en sede judicial2.

"Que se cite a prestar declaración, fuera de la pieza secreta, en la calidad que ese juzgado considere a Dña. ELVIRA ANDRÉS como responsable de Compliance desde septiembre de 2018 hasta enero 2020, vicepresidenta y actual Directora de Gabinete del Presidente de la RFEF. Que se cite a declarar, fuera de la pieza secreta, en la calidad que ese juzgado entienda más procedente, a D. PEDRO ROCHA, Presidente de la Gestora, Exvicepresidente único, Exvicepresidente Económico, Expresidente de la Comisión Económica y Exvicepresidente de la RFEF", concluye.