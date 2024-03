Los mejores momentos de Luis Enrique en su mediático retorno a Twitch

Más allá de los titulares que deja siempre Luis Enrique ante los medios y como pasó ayer y en el pasado Mundial, a través de Twitch, lo más destacado de este regreso es que ha sido por una buena causa. En concreto para recaudar fondos para la 'Fundación Xana', que porta el nombre de la hija fallecida del entrenador del PSG. Solo por ese motivo, su regreso a Twitch, te caiga él bien o mal, es una buena noticia.

Aparte de la buena causa a la que estaba dedicada este regreso, estos fueron sus mejores momentos:

Elogios para su hija Xana y su fundación

"Xana es un nombre asturiano, son las hadas en la mitología asturiana que están en los ríos y que la noche del 23 de junio, en San Juan, salen a encantar a los pastores. Xana representa ese nombre y esa energía de nuestra hija"

Dejar a Mbappé en el banquillo ante el Barcelona

"Si vas a la Fundación Xana y pones 5 millones de euros, les digo que descanse. Pero necesito el justificante bancario"

Nivel del Barcelona, su rival en Champions

"La eliminatoria la veo muy difícil. No solo porque el Barça es el Barça, que ha ganado cinco Champions. Nosotros, nuestro staff, hacemos siempre una reflexión. ¿Cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? Normalmente, muy pocos. Ter Stegen podría ser titular; Araujo y Koundé también; Cubarsí estáis viendo lo que es; De Jong sin ninguna duda; Gavi, Pedri y Lamal no hay dudas. Lewandowski tampoco hay dudas..., ¿seis, siete jugadores que podrían ser titulares en el PSG, City, Real Madrid, Arsenal, Bayern...? Significa un equipo de altísimo nivel"

Volver al Barcelona

"Me gustaría por sentimientos, pero me resulta complicado pensar que el Barça me necesite y coincida que yo pueda ir. Yo acabé mi etapa en la selección en 2022, es difícil que yo esté libre y que el Barcelona me quiera. En ese momento ya tenían entrenador. Y en este verano, necesitarán entrenador, pero ya tengo contrato, y tengo por norma cumplir mis contratos. Tengo por norma corresponder a la gente que confía en mí. Estoy encantado con el PSG. No seré yo el que rompa el contrato"

Volver con la Selección

"Me gustaría. Fue una experiencia única. Nos hizo creer como staff. El proceso de aprendizaje nos sirvió. Mucho conocimiento. Trabajé con unas personas que me dieron toda la confianza, todo el apoyo, en un entorno maravilloso, rodeado de gente de mucho nivel. Claro que volvería a la selección. Sin ninguna duda"

Su etapa como jugador blanco

"Tengo muy buen recuerdo de mi etapa en el Madrid. Me trataron de maravilla. De mis cinco años en Madrid no cambiaría nada... Pude haber jugado mejor, pero eso es una constante en mi carrera"

A quién le gustaría en semifinales si elimina al Barcelona

"El que sea el mejor. Por un lado está el Atlético que es español. Si pasa el Dortmund... Me gustaría más el Atlético. Hablé con el entrenador del Dortmund en la fase de grupos de vernos en la final, pero ya es imposible. Estamos los dos en cuartos después de un grupo en el que Milan y Newcastle se quedaron fuera. Quizá por la vena española, el Atlético. Estaría bien volver a España. Octavos, cuartos, semis en España... Y en la final ya no sé si quiero un equipo español. Ahí tengo a dos amigos, Pep y Arteta, que estaría bien jugar con ellos"