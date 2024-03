Sinceramente, da miedo la velocidad de vértigo a la que avanza la Inteligencia Artificial (IA). Y si no, que se lo digan a los aficionados del Real Madrid.

En un vídeo creado con IA, que ha sido de lo más compartido en las últimas horas en redes sociales, se ve cómo Kylian Mbappé se prueba la segunda equipación que el conjunto madridista tiene esta temporada, de color negro.

Huelga decir que no es real, especialmente teniendo en cuenta que el delantero todavía pertenece al París Saint-Germain. El futbolista, de 25 años, ya ha confirmado que no seguirá en el club de la Ligue 1 y, aunque de momento no ha anunciado cuál será su próximo destino, todo apunta a que será el Real Madrid.

A Mbappé le quedan entre 11 y 15 partidos con el PSG, dependiendo de hasta dónde llegue el conjunto de Luis Enrique en la Champions (su rival en cuartos es el FC Barcelona) y en la Copa de Francia (se medirán al Rennes en semifinales). Entonces, Kylian cambiará de aires.

Pero insistimos: el jugador francés de momento no se ha enfundado la camiseta del Madrid, y si lo ha hecho, no se le ha ocurrido compartirlo en sus redes sociales.