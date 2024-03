Ver para creer: Luis Rubiales, el ínclito expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no sólo se habría lucrado durante su etapa al frente del ente federativo (mayo de 2018-septiembre de 2023), sino que va a seguir haciéndolo pese a tener al peso de la Justicia cayendo sobre él y con una grave crisis de reputación que no sólo le ha perjudicado a él, sino también seriamente a la marca España, después del beso no consentido a Jennifer Hermoso tras la conquista del Mundial femenino en Australia/Nueva Zelanda.

Según publica este domingo El Debate, Rubiales habría firmado un contrato con una productora americana para que ésta realice una película sobre su vida. Este medio añade que la cinta se llamará Red Carder (Bandera Roja) y el que contrato se habría firmado en Los Ángeles a finales de 2023. La productora que estaría detrás de todo sería Passage Pictures, propiedad de Uri Singer, y se estarían elaborando los guiones y pensando en los actores que encajarían en el proyecto.

Aunque la propuesta del productor americano coincidió con la polémica del beso a Hermoso —que le acabaría costando el puesto el pasado 10 de septiembre, después de estar tres semanas aferrándose al cargo—, la trama de la película girará en torno a la estructura de poder dentro del fútbol profesional. También se ahondará en el ascenso y en la caída de Rubiales.

El Debate añade que el expresidente de la RFEF ya ha cobrado un adelanto económico por los derechos y también que se trata de una película y no una serie documental. Además, este medio añade que Singer tiene pensado contactar con Jennifer Hermoso para incluir su versión en la cinta y descarta posicionarse sobre los hechos.

Mientras tanto, en la vida real, la Fiscalía ha dictado una orden de detención contra Rubiales por supuestas irregularidades en la Federación, después de la operación realizada el pasado 20 de marzo, llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ordenada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), que se saldó con la detención de siete altos cargos de la RFEF y con varios registros en distintos punto de España, entre ellos la propia Ciudad del Fútbol de Las Rozas (sede de la Federación).

Quien de momento no ha sido detenido es el propio Rubiales al encontrarse en la República Dominicana, donde —como ya adelantó Libertad Digital— tiene una serie de negocios hoteleros y turísticos. No será hasta el próximo 6 de abril cuando regrese a España para ponerse a disposición de la Justicia, que el expresidente de la RFEF habría cometido algunos delitos en una serie de contratos que firmó durante su etapa como presidente del organismo federativo, entre ellos el que permitió llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí o la concesión de las obras de remodelación del estadio de La Cartuja a la empresa Gruconsa, donde trabaja Ángel González Segura —hermano del exdirector de los servicios jurídicos de la Federación y hombre de confianza de Rubiales, Pedro González Segura—.