Luis Enrique estalla por el caso Mbappé y desafía al periodismo francés

El PSG sigue viento en popa a toda vela hacia un nuevo título de la liga francesa y lo hace tras ganar por 0-2 al Marsella en uno de los Clásicos del fútbol galo. Los goles fueron de Gonçalo Ramos y Vitor Ferreira. Aún así, siempre hay polémica en el PSG y más cuando Luis Enrique cambia a Kylian Mbappé. Esta vez lo hizo cuando aún quedaban muchos minutos por disputarse. Concretamente en el 65’.

"Kilian Mbappé ha realizado comentarios insultantes, ¿ha hablado con él sobre eso?", le preguntó un periodista francés ante los medios de comunicación. Luis Enrique, con cara de sorpresa contestó: "Yo no he visto nada. Nada de nada". Y luego, el español sería aún más contundente.

"Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa", sentenció Luis Enrique.

También le preguntaron por su ‘invento’ táctico de colocar a Dembélé de 9: "Era el hecho de intentar crear, poner en dificultades al rival, encontrarlo en los espacios. Pero cometimos demasiados errores, esto es parte del fútbol. Debemos aceptarlo y seguir adelante".