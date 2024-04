Joao Félix enfada a Real Madrid y Atlético en una sola entrevista

Si algo ha demostrado Joao Félix en su paso por España, donde lleva ya cinco años, es que cualquier cosa que hace suele, como mínimo, alterar la salud mental de alguna afición. Pero hasta la fecha no había conseguido hacerlo a la vez, con dos aficiones y en la misma entrevista.

En declaraciones para el canal Jijantes, Joao ha sido capaz de enfadar a las aficiones de Atlético y Real Madrid con dos contestaciones. El portugués se ríe cuando le hablan de volver al Atlético y sitúa al Barcelona como el grande de España.

"No quiero comparar clubes, no quiero polémicas, aunque ya me da igual. Cuando estuve en Portugal también se habla mucho del Benfica y venía preparado de que cualquier cosa que se habla o se quita de contexto. El Barcelona es el equipo grande de España", dijo sobre la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona.

Cuando le preguntan si volvería al Atlético, Joao Félix ha optado por reírse mientras decía "sois un poco cabrones". Nada más. Ojo, por mucho que le haga gracia al portugués, la realidad es que el Barcelona solo quiere una nueva cesión y el Atlético, no. Eso le haría volver a subir cuestas en Los Ángeles de San Rafael el próximo verano.

De cara a la Champions ante el PSG, Joao habló de Mbappé: "Sabemos sus armas, peligros, Mbappé, Dembélé... pero tenemos que hacer nuestro partido, con las ganas al máximo y será muy disputado. Esperamos ganar nosotros".