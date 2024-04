Medina Cantalejo sobre Negreira: "Jamás hemos recibido directrices, o al menos cada uno tiene que hablar por sí mismo"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Luis Medina Catalejo ordenó blindar el CTA al día siguiente de estallar el caso Negreira y trasladó a los colegiados este enigmático mensaje: "Jamás hemos recibido directrices, o al menos cada uno tiene que hablar por sí mismo".

Libertad Digital publica en exclusiva la primera reacción interna de Medina Cantalejo durante una reunión online a la que fueron convocados de urgencia cerca de 160 árbitros de Primera, Segunda y Segunda División B, y otros cargos del CTA el 16 de febrero de 2023. En dicho encuentro, el presidente del CTA dio las primeras consignas a los árbitros para tratar a nivel deportivo, mediático y personal el escándalo del exvicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira.

Medina Cantalejo intentó calmar los ánimos y el nerviosismo de los colegiados asegurando que pondría "las manos en el fuego por generaciones de árbitros".

Yo he sido muy claro hoy cuando he dicho que pongo las manos en el fuego por generaciones de árbitros y lo hago, y lo hago. Oye, si finalmente sale alguien ahí que lo cumpla. Pero yo no puedo decir, como alguno ha dicho, que pone las manos en el fuego solo por él. Me parece de verdad algo muy triste, muy triste que después estar toda la vida en esta casa uno salga diciendo eso. Pero bueno, cada uno es dueño de sus palabras y de sus silencios.

Todos tenemos que remar en la misma dirección